Painijatyttö kertoi transsukupuolisen kilpailijan työntäneen sormiaan hänen vaginaansa ottelun aikana

Yhdysvaltain Washingtonista kotoisin oleva 16-vuotias painijatyttö, Kallie Keeler, kertoi joutuneensa transsukupuolisen kilpakumppanin seksuaalisen väkivallan uhriksi kesken ottelun.

Koulunsa tyttöjen painiryhmään kuuluva Keeler sanoi olleensa koulujen välisessä ottelussa tietämättä vastustajansa olevan oikeasti tyttöä esittävä poika. Transsukupuolisen päästyä tytön päälle, tämä oli Keelerin mukaan laittanut kätensä hänen haaraväliin ja yrittänyt voimalla työntää sormiaan hänen vaginaansa monen sekunnin ajan.

”Ajattelin vain, että mitä hittoa? En tiennyt mitä tehdä tilanteessa ja halusin vain ottelun päättyvän,” Keeler kommentoi ja sanoi antaneensa kilpailijansa voittaa vain päästäkseen pois inhottavasta tilanteesta.

Tyttö sai vasta ottelun jälkeen tietää vastustajansa olleen oikeasti poika. Hän kertoi tapahtuneesta valmentajalleen, joka sanoi tutkivansa asiaa. Myös Keelerin vanhemmat ottivat yhteyttä asiasta sekä tyttärensä että transsukupuolisen kilpakumppanin kouluihin, jotka eivät kuitenkaan tehneet mitään ennen kuin Youtubeen podcasteja tekevä Brandi Kruse kysynyt kouluilta tapauksesta. Myös paikallinen virkavalta sanoi myöhemmin aloittaneensa tutkinnan asiasta.

Mikään ei kuitenkaan tule estämään transupoikia ottamasta osaa tyttöjen urheiluun, sillä osavaltion lait sallivat transsukupuolisten kilpailla missä tahansa urheilulajissa ilman minkäänlaisia rajoituksia.

