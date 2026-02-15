Muu maailma Politiikka Urheilu ja liikunta

Painijatyttö kertoi transsukupuolisen kilpailijan työntäneen sormiaan hänen vaginaansa ottelun aikana

15.2.2026 11:30
Lisää kommentti
Toimitus
574 Katselukertoja
Kuvakaappaus tilanteesta, jossa seksuaalinen väkivalta väitetysti tapahtui. Tytön ilme kertoo kaiken. Kuva: Kuvakaappaus/Youtube.

Tytön mukaan transsukupuolisen päästyä hänen päälleen, tämä oli laittanut kätensä tämän haaraväliin ja yrittänyt voimalla työntää sormiaan hänen vaginaansa useamman sekunnin ajan.

Yhdysvaltain Washingtonista kotoisin oleva 16-vuotias painijatyttö, Kallie Keeler, kertoi joutuneensa transsukupuolisen kilpakumppanin seksuaalisen väkivallan uhriksi kesken ottelun.

Koulunsa tyttöjen painiryhmään kuuluva Keeler sanoi olleensa koulujen välisessä ottelussa tietämättä vastustajansa olevan oikeasti tyttöä esittävä poika. Transsukupuolisen päästyä tytön päälle, tämä oli Keelerin mukaan laittanut kätensä hänen haaraväliin ja yrittänyt voimalla työntää sormiaan hänen vaginaansa monen sekunnin ajan.

”Ajattelin vain, että mitä hittoa? En tiennyt mitä tehdä tilanteessa ja halusin vain ottelun päättyvän,” Keeler kommentoi ja sanoi antaneensa kilpailijansa voittaa vain päästäkseen pois inhottavasta tilanteesta.

Tyttö sai vasta ottelun jälkeen tietää vastustajansa olleen oikeasti poika. Hän kertoi tapahtuneesta valmentajalleen, joka sanoi tutkivansa asiaa. Myös Keelerin vanhemmat ottivat yhteyttä asiasta sekä tyttärensä että transsukupuolisen kilpakumppanin kouluihin, jotka eivät kuitenkaan tehneet mitään ennen kuin Youtubeen podcasteja tekevä Brandi Kruse kysynyt kouluilta tapauksesta. Myös paikallinen virkavalta sanoi myöhemmin aloittaneensa tutkinnan asiasta.

Mikään ei kuitenkaan tule estämään transupoikia ottamasta osaa tyttöjen urheiluun, sillä osavaltion lait sallivat transsukupuolisten kilpailla missä tahansa urheilulajissa ilman minkäänlaisia rajoituksia.

Lähde: Breitbat

Lue lisää aiheesta:
Olympiakultaa voittanut Khelif myöntää olevansa mies: ”Minulla on Y-kromosomi”
Trans-identifioitunut miespuolinen BDSM-fetissisti työskentelee lasten kanssa kouluissa ja vastustaa vain naissukupuolisille tytöille tarkoitettua urheilua
Yhdysvallat kieltää miehiltä naisurheilun
Transurheilijoiden asema naisten sarjoissa puhuttaa ympäri maailmaa
”Transnainen” voitti biologisen naisen olympialaisnyrkkeilyssä 46 sekunnin jälkeen
Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit

Uusimmat uutiset