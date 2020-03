Päivi Räsänen vaatii Kiinan villieläinkauppaa lopetettavaksi: ”Ihmiskunnalle tästä perinteestä koituva lasku on kohtuuton”

Kiinassa on useita satoja villieläintoreja ja niissä olosuhteet ovat epäinhimilliset sekä epähygieeniset.

COVID-19 [SARS-CoV-2] koronavirustaudin uskotaan siirtyneen eläimen kautta ihmiseen Wuhanin villieläintorilla Kiinassa.

– Myös useita satoja tappanut SARS-virus sai alkunsa Kiinan villieläintorilta. SARS-epidemian aikana villieläintorit suljettiin väliaikaisesti, mutta Kiina poisti kiellon epidemian laannuttua. Nämä tautihautomot, joissa virukset pääsevät kehittymään uusiksi muodoiksi ja siirtymään ihmiseen, on heti lopetettava, kristillisdemokraattien kansanedustaja, lääkäri Päivi Räsänen vaatii.

Kiinassa on useita satoja villieläintoreja. Niissä olosuhteet ovat epäinhimilliset, ja niissä myydään esimerkiksi käärmettä, lepakkoa, riikinkukkoa, villisikaa, supikoiraa, rottaa ja apinanlihaa. Eläimet tavataan teurastaa ostajan silmien alla. Ympäristöjärjestöt ja terveysasiantuntijat ovat toistuvasti varoittaneet toimintaan liittyvistä tautiriskeistä.

– Kiina on ilmoittanut sulkevansa torit ja kieltävänsä villieläinkaupan, mutta vaarana on, että kielto jää puheiden tasolle. Kansainvälisten yhteisön ja erityisesti Euroopan unionin on nyt painokkaasti vaadittava Kiinaa kantamaan vastuunsa ihmishenkiä kiihtyvällä vauhdilla vievästä pandemiasta ja valvottava, että näin myös tehdään, Räsänen sanoo.

Viruksen leviämistä peiteltiin Kiinassa pitkään ja se pääsi leviämään ensin Kiinassa ja sitten ympäri maailman.

– Wuhanin villieläintorin kaltaiset olosuhteet muodostavat alustan vakavien taudinaiheuttajien kehittymiselle jatkossakin. Ihmiskunnalle tästä ruokaperinteestä koituva lasku on kohtuuton. Kiinaa on painostettava tiukentamaan eläinkaupan valvontaa ja lainsäädäntöään sekä puuttumaan villieläinten salametsästykseen. Muuten joudumme tilanteeseen, jossa meitä kohtaa jälleen uusi virusepidemia, Räsänen sanoo.