Pakastimeen kätketty ruumis: Afganistanista tullut mies syytettynä silpomisesta ja 47 petoksesta

Kalmarin käräjäoikeuteen on nostettu syyte, joka on herättänyt laajaa kauhistusta ja huomiota. 26-vuotias Afganistanista lähtöisin oleva Morteza Mirzayi on syytettynä entisen työtoverinsa Sharif Haidarin murhasta, hänen ruumiinsa häpäisemisestä sekä kymmenistä törkeistä petoksista. Tapauksen mittakaavaa kuvaillaan yhdeksi viime vuosien laajimmista rikoskokonaisuuksista Kalmarin oikeuspiirissä.

Murha ja ruumiin silpominen

Syyttäjän mukaan Haidari surmattiin Oskarshamnissa tammikuun alussa. Rikostutkinnan perusteella Mirzayi ei ainoastaan tappanut työtoveriaan, vaan ryhtyi myös silpomaan ruumista pitkän ajan kuluessa. Poliisin raporttien mukaan uhrin sisäelimiä poistettiin, ihoa leikattiin irti ja ruumiinosia säilytettiin muovipusseissa epäillyn pakastimessa. Osa jäännöksistä ei ole koskaan löytynyt. Viranomaiset luonnehtivat ruumiin käsittelyä “erityisen piittaamattomaksi”, mikä vaikeutti kuolinsyyn tarkkaa selvittämistä. Syytettä on täydennetty vakavana hautarauhan rikkomisena.

Taloudellinen motiivi

Tutkinnan mukaan rikoksen taustalla oli selkeä rahallinen motiivi. Haidarin kuoleman jälkeen Mirzayi käytti uhrin BankID-tunnuksia ottaakseen 100 000 kruunun (n. 9 100 euron) lainan ja toteuttaakseen yhteensä 47 törkeää petosta sekä yhden törkeän asiakirjaväärennöksen. Yli 200 000 kruunua (n. 18 250 euroa) siirrettiin hänen tileilleen tai pelattiin uhkapelialustoilla. Syyttäjä Emma Olsson totesi julkisuudessa: “Näen tässä selkeän taloudellisen motiivin murhan taustalla.”

Epäillyn puolustus

Mirzayi kiistää kaikki syytteet. Kuulusteluissa hän on väittänyt, että tuntematon mies nimeltä “Mohammad” olisi surmannut ja silponut Haidarin, ja että hän itse oli pelon vallassa eikä uskaltanut vastustaa. Poliisi ei ole löytänyt mitään todisteita kolmannen henkilön osallisuudesta. Tutkinnassa paljastui myös epäillyn tekemä verkkohaku: “Miltä ihmisen sisäpuoli näyttää?” – jonka hän kuitenkin kiisti muistavansa. Ruumiin paloitteluun käytetyistä työkaluista löytyi DNA:ta vain epäillyltä ja uhrilta.

Taustat

Sekä uhri että epäilty olivat saapuneet Ruotsiin Afganistanista alaikäisinä turvapaikanhakijoina noin kymmenen vuotta sitten ja työskentelivät Oskarshamnin kunnalla. Työtoverit ovat kuvailleet molempia hiljaisiksi ja kohteliaiksi. Uhrin henkilöllisyys vahvistettiin vasta kansainvälisten sukulaisselvitysten jälkeen, mikä viivästytti asiasta tiedottamista.

Oikeudenkäynti ja mahdollinen karkotus

Mirzayi pidätettiin huhtikuussa Arlandan lentokentällä palattuaan Iranista Istanbulin kautta. Psykiatrinen arviointi totesi, ettei hän kärsinyt vakavasta mielenterveyden häiriöstä tekohetkellä. Syyttäjä vaatii murhasyytteen lisäksi karkotusta Ruotsista ja pysyvää maahantulokieltoa.

