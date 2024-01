Pakistan poistaa joukkokarkotuksissa yli puoli miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa vain kolmessa kuukaudessa

Pakistanin sisäministeriö ilmoitti lainsäätäjille antamassaan päivityksessä, että se on poistanut väkisin 541 210 laitonta maahanmuuttajaa marraskuusta lähtien, kun taas 110 064 oli lähtenyt vapaaehtoisesti.

Pakistan on kotiuttanut yli puoli miljoonaa maassa laittomasti asunutta ulkomaalaista vain kolmessa kuukaudessa, maan sisäministeriö on kertonut senaatille.

Pakistanin hallitus ilmoitti viime vuoden lokakuussa laajasta karkotusoperaatiosta, jossa se ilmoitti maassa asuville maahanmuuttajille, jotka asuivat maassa ilman vaadittuja asiakirjoja ja jotka osoittivat, että heillä oli siihen lupa, että heidän on lähdettävä kotiin kuun loppuun mennessä.

Sisäministeriö arvioi, että noin 1,73 miljoonalla afganistanilaisella ei ole oikeutta oleskella Pakistanissa, ja varoitti, että heidät jäljitetään, pidätetään ja viedään väkisin pois Pakistanin alueelta, jos he eivät noudata pyyntöä vapaaehtoisesti.

Sisäministeri Sarfraz Bugti viittasi siihen, että suurin osa vuonna 2023 tapahtuneista itsemurhapommi-iskuista oli Afganistanin kansalaisten tekemiä – 14 niistä 24 iskusta, jotka kirjattiin.

”Ei ole kahta mielipidettä siitä, että meitä vastaan hyökätään Afganistanin sisältä käsin ja että afganistanilaiset ovat osallisina meitä vastaan tehdyissä iskuissa. Olemme antaneet heille määräajan 1. marraskuuta”, hän kertoi toimittajille viime vuonna.

Aikaisemmin tässä kuussa lainsäätäjille antamassaan päivityksessä ministeriö ilmoitti, että maasta on tähän mennessä poistettu yli 500 000 siirtolaista.

”Maassa oleskelee laittomasti noin 1,7 miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa, joista suurin osa on afganistanilaisia. He asuvat ilman maassa oleskeluun tarvittavia laillisia asiakirjoja. 541 210 ihmistä on lähetetty takaisin sen jälkeen, kun hallitus on hyväksynyt laittomasti maassa oleskelevien karkotussuunnitelman”, sen lausunnossa todetaan.

Se lisäsi, että maastapoistamissuunnitelma on täydessä vauhdissa ja että viranomaiset ovat parhaillaan tunnistamassa muita sääntöjen rikkojia ja ryhtymässä asianmukaisiin toimiin heidän poistamiseksi.

Lisäksi 110 064 ulkomaalaista poistui maasta vapaaehtoisesti kyseisenä aikana, ministeriö lisäsi.

Ihmisoikeusryhmät arvostelivat kovasti toimenpidettä, mutta se on osoittanut, kuinka tehokas viranomaisten suunnitelma laittoman maahanmuuton torjumiseksi on.

Samaan aikaan Euroopassa Saksasta kerrottiin, että maa suunnitteli ottavansa vastaan karkotettuja afganistanilaisia, jotka eivät halunneet palata talebanien hallitsemaan kotimaahansa.

Leipzigiin saapui viime vuoden joulukuun ensimmäisellä viikolla 188 pakotettua afganistanilaista siirtolaista, ja liittovaltion hallituksen vastaanotto-ohjelman mukaan noin 44 000 afganistanilaista on perheenjäsenten lisäksi todettu olevan oikeutettuja lähtemään Saksaan.

Zeit Online kertoi marraskuussa, että 3 000 Pakistanissa asuvaa afganistanilaista oli lähellä saada vihreää valoa Saksaan muuttamiselle, ja liittovaltion hallitus oli ryhtynyt ”suojatoimenpiteisiin” lähettämällä Pakistanin ulkoministeriölle nimilistan varmistaakseen, että heitä ei poisteta väkisin ennen kuin he pääsevät Berliinin lennolle.

