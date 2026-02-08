Pakistanilainen entinen pormestari avusti poikaansa piilottamaan tämän tekemän raiskauksen todistusaineiston Britanniassa

Muslimi oli estänyt poliisia pääsemästä kotiinsa, kun nämä tulivat pidättämään tämän poikaa 15-vuotiaan raiskauksesta.

Entinen Britannian Bracknell Forestin kaupungin pormestari, Naheed Ejaz, oli syytteiden mukaan estänyt poliisia tulemasta pidättämään tämän raiskauksesta epäiltyä poikaa, ja että tämä oli tilanteessa neuvonut poikaansa hävittämään todistusaineistoa rikoksesta.

Raportoinnin mukaan Ejaz oli asuntonsa ovella onnistunut estämään ”muutaman minuutin ajan ” poliisia tunkemasta sisälle. Hän oli myös huutanut talossa olevalle pojalleen pakistanilaisten puhumalla urdun kielellä ja oletettavasti käskenyt tätä piilottamaan puhelimensa, jossa oli videoituna tämän tekemä raiskaus.

Syytteiden mukaan Ejazin aikuinen poika, Diwan Khan, oli tarjonnut 15-vuotiaalle tytölle ekstaasia ja vodkaa kesäkuussa 2024, ja raiskannut uhrinsa tämän menetettyä tajuntansa. Tyttö oli kertomansa mukaan herännyt alastomana Khanin auton takapenkillä, jolloin mies oli näyttänyt uhrilleen videon, missä tämä raiskaa, kuristaa ja läpsii tätä.

Khan oli sanonut tytön ”kuuluvan nyt hänelle” ja uhkaillut näyttävänsä videon uhrinsa äidille. Hän myös uhkasi leikata tytön kurkun poikki, jos tämä kertoo tapahtuneesta kenellekään.

Oletettavasti Ejazin toiminnan takia puhelinta, jossa video todennäköisesti olisi ollut, ei onnistuttu löytämään pidätyksen yhteydessä. Khan luovutti puhelimensa poliisille myöhemmin, mutta videoa ei enää löytynyt.

Khan tietenkin itse kiistää raiskauksen, sanoen poliisille tavanneensa uhrin treffisovelluksen kautta ja luulleen tytön olleen 24-vuotias.

Lähde: News18

