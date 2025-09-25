Pakistanin rajat sulkeutuvat afganistanilaisilta – tähän mennessä karkotettu 1,3 miljoonaa afganistanilaista

Pakistan on kyllästynyt neljä vuosikymmentä jatkuneeseen pakolaisten vastaanottamiseen. Vuonna 2023 käynnistetty palautus- ja karkotuskampanja on johtanut jo 1,3 miljoonan afganistanilaisen poistamiseen maasta, raportoi Arab News.

Viranomaiset asettivat viime vuonna määräajan: kaikki ilman laillista oleskelulupaa vailla olevien ulkomaalaisten on poistuttava Pakistanista viimeistään 1. marraskuuta 2025. Määräajan jälkeen maassa oleskelu voi johtaa pidätykseen ja karkotukseen.

Pakistanin edustajat perustelevat toimenpiteitä turvallisuushuolilla. Monilla afganistanilaisilla ei kuitenkaan ole mitään, mihin palata.

”Jos saisimme apua ja paikan, jossa voisimme rakentaa talon tai pystyttää teltan ja jatkaa elämäämme Afganistanissa, se auttaisi meitä”, sanoo Jan Mohammad, joka on palaamassa kotimaahansa Torkhamin rajanylityspaikalla.

Toinen palautettu, Ghazi, kertoo menetyksistään:

”Meidät ajettiin pois, ja jouduimme myymään karjamme – naudat, lampaat ja vuohet – pilkkahintaan.”

Pakistan on ottanut vastaan afganistanilaisia pakolaisia jo vuodesta 1979, Neuvostoliiton hyökkäyksestä lähtien. Pakolaismäärät kasvoivat uudelleen vuonna 2021, kun Taliban nousi valtaan ja kymmeniä tuhansia pakeni rajan yli.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on vaatinut karkotusten keskeyttämistä, mutta Pakistanin viranomaiset pysyvät kannassaan: toimet ovat heidän mukaansa sekä laillisia että välttämättömiä.

Islamabadin mukaan päätös koskee kaikkia laittomasti maassa olevia, taustasta riippumatta. Yli neljän vuosikymmenen jälkeen maa ei enää katso voivansa kantaa miljoonien pakolaisten taakkaa.

Lähde: Arab News

