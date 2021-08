Pakolaisia suvaitaan koko ajan vähemmän Turkissa

Turkissa on noin 4 miljoonaa pakolaista ja siirtolaista, ja heitä suvaitaan yhä vähemmän, kuten viimeaikaiset mellakat Ankarassa ovat osoittaneet.

Tiistai-iltana Turkin pääkaupungissa Ankarassa puhkesi katutaistelu kahden nuorisoryhmän välillä. Syyrialaissiirtolaisten ja turkkilaisten yhteenotossa kahta turkkilaista puukotettiin. Muutamaa tuntia myöhemmin toinen heistä, 18-vuotias, kuoli sairaalassa.

Tapahtuma herätti suuttumuksen aallon. Torstai-iltana satoja ihmisiä virtasi kaupungin kaduille. Siellä he vandalisoivat muun muassa syyrialaisille siirtolaisille kuuluvia kauppoja. Samaan aikaan siirtolaisvastaiset viestit levisivät sosiaalisessa mediassa, kuten ”Emme halua mitään syyrialaisia” ja ”Emme halua yhtään afgaania”.

Turkissa on arviolta 3,6 miljoonaa syyrialaista ja afganistanilaista pakolaista ja siirtolaista. Sadat tuhannet asuvat Turkissa laittomasti.

Kun ääri-islamistinen Taliban-järjestö valtaa maata Nato-joukkojen vetäydyttyä Afganistanista, turkkilaiset pelkäävät, että maata kohtaa taas uusi siirtolaisvyöry.

Turkin hallitus ja väestö suhtautuivat pitkään suopeasti maansa miljooniin pakolaisiin ja siirtolaisiin, mutta muutaman vuoden aikana tilanne on muuttunut. Yksi tärkeimmistä syistä on se, että Turkki on ollut talouskriisissä syksystä 2018 alkaen.

Mellakat eivät ole yllätys sosiologi Ulas Sunatalle. Hänen mukaansa ne eivät johdu yksinomaan huonosta taloudellisesta tilanteesta.

– Jännitteitä pakolaisten ja paikallisten välillä ei koskaan saatu kunnolla pois, hän selittää ja sanoo odottavansa vieläkin pahempia vihollisuuksia.

Myös jotkut poliitikot haluavat poistaa pakolaisongelman poistamalla pakolaiset.

Republikaanipuolueen (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) johtaja Kemal Kilicdaroglu julisti, että jos hänen puolueensa tulee valtaan, hän kotiuttaa kaikki pakolaiset lähtömaihinsa.

Lähde DW.