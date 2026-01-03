Eurooppa Politiikka Ympäristö ja luonto

Pakottava ilmastopolitiikka murentaa kansalaisten ympäristömotivaatiota ja voi kääntyä itseään vastaan

3.1.2026 09:03
Lisää kommentti
Nina Metsälä
61 Katselukertoja
Kuvituskuva: Pixabay/ CC0.

Kehotus syödä vähemmän lihaa, luopua autosta tai välttää lentämistä voi paradoksaalisesti vähentää ympäristömotivaatiota, osoittaa uusi tutkimus.

Tuore tutkimus nostaa esiin huolen siitä, että ilmastopolitiikka, joka kohdistuu suoraan yksilön arjen valintoihin, voi johtaa täysin päinvastaiseen lopputulokseen kuin on tarkoitus. Kun kansalaisia kehotetaan syömään vähemmän lihaa, luopumaan autosta tai välttämään lentomatkoja, syntyy helposti vastareaktio – jopa niissä, jotka jo pyrkivät elämään ympäristöystävällisesti.

YK:n ilmastopaneelin linja

Yhdistyneiden kansakuntien ilmastopaneeli (IPCC) on toistuvasti korostanut, että muuttuneet kulutustottumukset voivat vähentää päästöjä merkittävästi vuoteen 2050 mennessä. Paneelin mukaan arjen valinnat – matkustustavat, ruokavalio ja energiankäyttö – ovat ratkaisevia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Samalla paneeli on saanut osakseen kritiikkiä liian yksipuolisesta lähestymistavasta.

Uusi tutkimus: riskinä ympäristöinnon hiipuminen

Nyt julkaistu tutkimus varoittaa, että poliittiset ohjauskeinot, jotka kohdistuvat suoraan yksilön elämäntapaan, voivat synnyttää ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Sen sijaan että ne lisäisivät ympäristövastuuta, ne voivat joissain tapauksissa heikentää kansalaisten motivaatiota ja luoda tunnetta pakottamisesta.

Kannustuksen ja pakon ristiriita

Tutkimuksen mukaan ilmastopolitiikan uskottavuus kärsii, jos kansalaiset kokevat, että heidän vapauttaan rajoitetaan liikaa. Pakottavat kiellot ja määräykset voivat johtaa siihen, että ympäristöinto hiipuu ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu. Tutkijat korostavat, että kannustavat ja vapaaehtoisuuteen perustuvat keinot voivat olla tehokkaampia pitkällä aikavälillä.

Lähde: Euronews

Lue lisää aiheesta:
Ilmastojournalismin aikakausi mediassa hiipuu – aktivismi sai potkut mediasta
Ilmastopolitiikan tavoitteet ajavat Euroopan talouden syvään taantumaan – työmarkkinat kriisissä
Puolan perustuslakituomioistuimen mukaan EU:n vihreä sopimus on kansallisen perustuslain vastainen
Bensiini ja diesel tekevät paluun – sähköautojen suosio romahtaa
Mielipidemittaus: Eurooppalaiset enemmän huolissaan maahanmuutosta kuin ilmastonmuutoksesta
Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit