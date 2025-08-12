Pakotteiden kohteena oleva Kremlin media on yhä verkossa Euroopassa

Raportin mukaan EU:n pakotteita ei panna asianmukaisesti täytäntöön, sillä valtion valvomat verkkosivustot ovat edelleen käytettävissä useimmissa jäsenvaltioissa.

Asiantuntijat totesivat tiistaina, että kiellettyjen venäläisten tiedotusvälineiden verkkosivut ovat edelleen helposti saatavilla kaikkialla EU:ssa ”valtaosassa” tapauksista, ja kritisoivat, että EU ei ole julkaissut ajantasaista ohjeistusta.

Helmikuun 2022 jälkeen EU:n viranomaiset kielsivät Kremlin valvomilta tiedotusvälineiltä lähetysten lähettämisen EU:n alueella, myös verkossa, ”disinformaation torjumiseksi”.

Lontoossa toimivan Institute for Strategic Dialogue (ISD) -ajatushautomon julkaiseman raportin mukaan sanktioidut tiedotusvälineet ovat kuitenkin yli kolme vuotta myöhemmin edelleen aktiivisia ja saatavilla eri jäsenvaltioissa.

EU:n pakotteet kielsivät RT:n, joka tunnettiin aiemmin nimellä Russia Today, ja Sputnik-mediaorganisaatiot sekä muut valtion valvomat kanavat, uutistoimistot ja sanomalehdet, joita syytettiin informaatiosodankäynnistä.

EU:n jäsenvaltiot ovat kukin vastuussa siitä, että Internet-palveluntarjoajat (ISP) käyttävät estoja.

ISD-ajatushautomon raportissa kritisoitiin Euroopan komissiota siitä, että se ei ole onnistunut ylläpitämään ” täydellistä luetteloa” eri verkkotunnusten iteraatioista eli verkkosivuosoitteista, joita kukin pakotteiden kohteena oleva taho käyttää.

Raportissa kehotettiin komissiota laatimaan ”jatkuvasti päivitettävä ja julkisesti saatavilla oleva luettelo” kaikista merkityksellisistä verkkotunnuksista ja sisällyttämään se pakotepaketteihin ja pakotteiden online-kojelautaan täytäntöönpanon nopeuttamiseksi.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: