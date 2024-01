”Palautamme ulkomaalaiset kotimaihinsa. Puhutaan miljoonista” – AfD-poliitikko lupaa joukkokarkotuksia

Saksan vasemmistolainen valtamedia on mainostanut ”salattua” karkotussuunnitelmaa, jonka on laatinut Vaihtoehto Saksalle (AfD); kuitenkin AfD-poliitikko René Springer sanoo, että suunnitelma ei ole salainen ja lupasi karkottaa miljoonia, jos AfD pääsee valtaan.

”Palautamme ulkomaalaiset kotimaihinsa. Miljoonittain.”, hän kirjoitti X:ssä. ”Tämä ei ole salainen suunnitelma. Tämä on lupaus. Enemmän turvallisuutta. Enemmän oikeudenmukaisuutta. Identiteettimme säilyttämiseksi. Saksan vuoksi.”

AfD on viime aikoina markkinoinut uudelleenmuuttopolitiikkaansa, keskittyen pääasiassa rikoksiin syyllistyneisiin maahanmuuttajiin, joita Saksa ei ole kyennyt poistamaan. Kuitenkin, vaikka Saksassa on satoja tuhansia ”siedettyjä” maahanmuuttajia, Springerin esittämä miljoonien luku edustaisi paljon suurempaa karkotustavoitetta.

Aiemmin tällä viikolla AfD esitteli pitkän listan uudenvuoden juhlinnoissa tapahtuneita rikoksia, joihin maahanmuuttajat ovat syyllistyneet, mukaan lukien kolmen maahanmuuttajan tekemä lääkärin tajuttomaksi lyöminen videolla Berliinin sairaalassa, 20-vuotiaan somalialaisen naisen pahoinpitely sammuttimella junassa lähellä Schwetzingenia ja maahanmuuttajan hyökkäys 46-vuotiaan kimppuun pullolla Bad Lippspringessä.

”Arkipäivä ’kirjavassa tasavallassa’, Tällaiset arkipäiväiset olosuhteet ovat järkyttäviä ja tekevät selväksi: 2024 on oltava uudelleenmuuton vuosi! Jokainen, joka vandalisoi ravintoloita ja rautatieasemia, hyökkää lääkäreiden kimppuun tai mellakoi junissa, ei kuulu tänne ja on välittömästi karkotettava. Toimiin on vihdoin ryhdyttävä,” AfD kirjoitti lausunnossaan.

Springerin viesti karkotuksista tulee aikana, jolloin AfD saavutti juuri ennätyksellisen 24 prosentin kannatuksen uudessa kansallisessa YouGovin gallupissa, tuloksen, jota useimmat pitivät vielä vuosi sitten mahdottomana.

Jotkut X:n käyttäjät ovat juhlineet AfD:n kasvavaa kannatusta.

”Uudet Forsa-kyselyt! AfD Saksi: 37%, AfD Thüringen: 36%, AfD Brandenburg: 32%. Ymmärrättekö viimeinkin, vanhat puolueet ja vanha media? Ei haittaa meitä, että AfD haluaa #Uudelleenmuuttoa. Pääinvastoin, me – ja yhä useammat saksalaiset – äänestämme AfD:tä JUURI siksi, että he haluavat uudelleenmuuttoa!” kirjoitti eräs käyttäjä.

Kuitenkin puolueessa on keskusteltu siitä, missä laajuudessa karkotukset tulisi toteuttaa, joissakin ehdottaen massakarkotuksia, jotka ulottuvat miljooniin, mukaan lukien ulkomaalaiset, joilla on Saksan kansalaisuus, kun taas toiset puolueessa eivät pidä tätä toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona. Kuitenkin AfD ilmoitti eilen, että se ei karkottaisi Saksan kansalaisia, oikeusasiantuntijoiden mukaan se olisi maan perustuslain vastaista.

Historiassa on ennakkotapauksia massakarkotuksista vastaavassa mittakaavassa. Entisen presidentti Barack Obaman aikana Yhdysvalloista karkotettiin miljoonia maahanmuuttajia. Itse asiassa tiedot osoittavat, että hän karkotti enemmän maahanmuuttajia kuin entinen presidentti Donald Trump. Viime vuonna Pakistan aloitti ohjelman, jossa se pyrki nopeasti karkottamaan 1,7 miljoonaa afgaanimaahanmuuttajaa, joista monet on jo pakotettu maasta. Saksa on itse asiassa luvannut ottaa vastaan tietyn määrän näistä maahanmuuttajista.

Mikäli AfD nousisi valtaan ja toteuttaisi tällaisen ohjelman, se merkitsisi jyrkkää käännettä nykyisen vasemmistolais-liberaalin hallituksen avointen rajojen politiikasta ja suunnitelmista antaa kansalaisuus miljoonille ulkomaalaisille. Puolueella saattaa olla vahva tuki saksalaisilta tällaiselle politiikalle, sillä kyselyt osoittavat, että suuri enemmistö saksalaisista uskoo maahanmuuttajien tuovan enemmän ongelmia kuin hyötyjä ja haluaa tauon maahanmuuttoon.

Lähde: Remix