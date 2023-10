Palestiinalaiset aloittivat massiivisen hyökkäyksen Israelia vastaan

Tuhannet raketit ovat lentäneet Israelin yllä ja palestiinalaissotilaat ovat tunkeutuneet miehitetyille alueille. Pääministeri Benjamin Netanjahun mukaan maa on sodassa.

Lauantaiaamuna alkoi massiivinen palestiinalaisten hyökkäys Israelia vastaan, ja tuhansia raketteja ammuttiin kohteisiin eri puolilla maata. Samaan aikaan aseistettujen sotilaiden on kerrottu tunkeutuneen israelilaisiin kyliin ja siirtokuntiin, joissa taistelut ovat käynnissä.

”Israel on suurhyökkäyksen kohteena, raketteja on ammuttu ja terroristit tunkeutuvat kyliin ja niiden lähistölle. Olemme saaneet useita puheluita uhreista. Tilanne on hyvin vakava”, kertoo Aftonbladetin siteeraama Israelin pelastuspalvelun tiedottaja.

Palestiinalaisten vastarintaliike Hamas on ottanut vastuun iskuista ja sanoo Al-Jazeeran mukaan, että se on vastaus Israelin Al-Aqsa-moskeijan häpäisyyn ja niin sanottujen siirtokuntalaisten väkivallan kiihtymiseen. Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun mukaan Israel on sodassa, ja hän lupaa nyt ”ennennäkemätöntä” kostoa Hamasille.

On April 5th, Israel unleashed its militias who storm Al Aqsa Mosque and brutally attack Muslim night worshipers of Ramadan, injuring dozens and arresting many others. Since 2008, 350,000 Palestinian have been killed and injured by Israelis. Free Palestine! 🇵🇸 pic.twitter.com/FddPWbjNfa — 𝙇𝘼𝙒𝘼𝙇¹⁰⚡ (@EmdeeSr7) October 7, 2023

Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas on kuitenkin puolustanut Hamasin hyökkäyksiä ja sanonut, että palestiinalaisilla on oikeus ”puolustautua siirtokuntien ja miehitysjoukkojen terrorismia vastaan”.

Hamasin on raportoitu ottaneen israelilaisia sotilaita vangiksi ja ottaneen haltuunsa useita sotilasajoneuvoja. Se on myös onnistunut valtaamaan poliisiaseman lähellä Gazan rajaa, ja sen on kerrottu vallanneen Sderotin ja Ashkelonin kaupungit Lounais-Israelissa ja partioivan kaduilla aseistettujen miesten kanssa. Sosiaalisessa mediassa on levitetty filminpätkää, jossa väitetään Hamasin droonin tuhoavan israelilaisen panssarivaunun:

The moment of the destruction of the Israeli tank Merkava Mk4 with active protection Trophy, targeted by a drone, was captured on video. The vehicle was defending a border post seized by Hamas militants. pic.twitter.com/RdLDal3wZ2 — 301 Military (@301military) October 7, 2023

Lännessä useat johtajat ovat tuominneet palestiinalaisten hyökkäyksen, kun taas toiset ovat kehottaneet molempia osapuolia rauhoittumaan. Iran kuitenkin iloitsee palestiinalaisten vastarinnan menestyksestä, ja maan korkeimman johtajan Ali Khamenein tiedottajan virallisen lausunnon mukaan Iran ”seisoo palestiinalaistaistelijoiden rinnalla, kunnes Palestiina ja Jerusalem on vapautettu”.

Hamas on julkaissut omia kuviaan, joissa se näyttää, miten se tunkeutui Israelin alueelle leikkaamalla Gazan aidan ja tunkeutumalla sinne moottoripyörillä.

#Picture Palestinian militants entering Israel through breach in the #Gaza fence pic.twitter.com/i50H7bwwvQ — Michael A. Horowitz (@michaelh992) October 7, 2023

Videolla näkyy, kuinka aseistetut laskuvarjojoukot nousevat ilmaan jonkinlaisella ilmatyynyaluksella ja lentävät päästäkseen syvälle Israelin alueelle.

The way Hamas fighters are trying to penetrate deeper into Israeli territory pic.twitter.com/mRYj3atIm6 — Sprinter (@Sprinter99800) October 7, 2023

On myös julkaistu kuvia, joiden sanotaan kuvaavan Israelin puolustusvoimien korkea-arvoisen komentajan kenraali Nimrod Alonin vangitsemista. Sosiaalisen median raporttien mukaan hän oli ainakin aiemmin komentanut Ugdat Azaa, Israelin Gazan divisioonaa.

Hamas saa tukea liittolaisiltaan ympäri Lähi-itää

Toistaiseksi Gazassa sijaitseva Hamas näyttää johtavan sionismin vastaista kampanjaa, mutta sillä on tukea liittolaisiltaan ympäri Lähi-itää. Kun Iranin parlamentti kokoontui lauantaina, jäsenet alkoivat tiettävästi spontaanisti huutaa ”Kuolema Israelille!”.

Egyptiläiset diplomaatit ovat tiettävästi varoittaneet Israelia siitä, että shiialainen vastarintaliike Hizbollah liittyy sotaan, jos Israel aloittaa täysimittaisen hyökkäyksen Gazaan. Järjestö on myös julkaissut virallisen lausunnon:

”Jumalan nimessä, Jihad on määrätty niiden puolesta, joille on määrätty sota: koska heitä on sorrettu ja koska Jumala on epäilemättä täysin kykenevä auttamaan heitä. Hizbollah onnittelee Palestiinan kansaa, Palestiinan vastarintaliikettä ja kaikkia palestiinalaisryhmän mujahidineja, erityisesti Qassam-pataljoonan ja islamilaisen vastarintaliikkeen Hamasin rakkaita veljiä, tästä kattavasta ja sankarillisesta operaatiosta. Tämä voitokas operaatio on vahva vastaus miehitysvallan jatkuviin rikoksiin ja jatkuviin hyökkäyksiin pyhäkköjä, kunniaa ja ihmisarvoa vastaan. Se on uusi vahvistus sille, että Palestiinan kansan tahto ja vastarinta-aseet ovat ainoa vaihtoehto taistelussa hyökkäystä ja miehitystä vastaan, ja viesti arabi- ja muslimimaailmalle ja kansainväliselle yhteisölle, erityisesti niille, jotka pyrkivät normalisointiin. Palestiinan kysymys on elävä kysymys, eikä se kuole ennen voittoa ja vapautusta. Kehotamme arabi- ja muslimikansoja ja kaikkia maailman vapaita kansoja julistamaan tukensa Palestiinan kansalle ja liikkeille, jotka puolustavat sen yhtenäisyyttä verellä, sanoilla ja teoilla. Libanonin islamilaisen vastarintaliikkeen johto seuraa tiiviisti Palestiinan tärkeitä tapahtumia ja seuraa tilannetta paikan päällä suurella mielenkiinnolla, ja se on suorassa yhteydessä Palestiinan vastarintaliikkeen johtoon niin sisä- kuin ulkopuolellakin ja pitää jatkuvasti yhteyttä siihen. Arvioimme tapahtumia ja operaatioiden toteuttamista ja kehotamme siten vihollisen sionistihallintoa ymmärtämään Palestiinan vastarinnan tärkeät opetukset kentällä ja vastakkainasettelun ja taistelun areenalla.”

Jerusalem Post -lehden mukaan Talebanin johto on pyytänyt Iranilta turvallista kulkua alueensa kautta, jotta se voisi asettua Hamasin puolelle juutalaisia miehittäjiä vastaan. Lehden mukaan talebanit pyysivät turvallista kulkua ”Jerusalemin valloittamiseksi, jos Iran, Jordania ja Irak ovat halukkaita tukemaan heidän joukkojaan”.

BREAKING: The Taliban have announced that they have asked Iran, Iraq and Jordan to grant them passage to Israel. They have stated that their intent is to ”conquer Jerusalem” pic.twitter.com/X5eLnPTboS — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

Myöhään lauantai-iltana saatujen useiden raporttien mukaan paikalliset miliisit Israelin sisällä ja Israelin miehityssiirtokuntien ympärillä ovat liittyneet sionistisen hallinnon vastarintaan.

Raporttien mukaan erityisesti Abu Disin kylän palestiinalaiset ovat ryhtyneet taisteluun Jerusalemin ulkopuolella sijaitsevia juutalaisia siirtokuntia vastaan.

Al-Jazeera raportoi, että Hamasin taistelijat ovat surmanneet IDF:n pääjalkaväkiprikaatin komentajan, everstiluutnantti Yonathan Steinbergin Etelä-Israelissa.

Samaan aikaan Israel on aloittanut massiivisen kostoiskun Gazaa vastaan, ja israelilainen sotilasanalyytikko Yonah Jeremy Bob kertoi Al-Jazeeralle, että IDF rakentaa massiivisia sotilasjoukkoja Gazan ulkopuolelle. Todennäköisesti edessä on suurin hyökkäys alueelle sitten vuoden 2014.

”On tulossa toinen operaatio, ja se tulee olemaan hyökkäys Gazaan, ja uskon, että se on suurempi kuin vuonna 2014, jolloin Israel kutsui koolle 80 000 reserviläistä. Israelilla on jo neljä divisioonaa reserviläisiä ja se on siirtänyt 35 prikaatia rajalle. Joten se, mitä Israelilla oli kello 06.30 tänä aamuna kun Hamasin hyökkäys alkoi, ei ole mitään verrattuna siihen, mitä sillä on nyt. Parin päivän kuluessa Israelilla on massiiviset joukot, jotka musertavat Hamasin joukot Gazassa”, Bob sanoi.

Lähde: Al-Jazeera, Nordfront, Jerusalem Post, Aftonbladet