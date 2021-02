Palkitun tutkijan päätelmä: Covid-19 lähti kiinalaisesta laboratoriosta

Hampurin yliopiston tutkija Roland Wiesendangerin päättelee, että Wuhanin virologiainstituutti oli COVID-19 -pandemian aiheuttaja.

Helmikuussa julkaistu tutkimus käsittelee kahta teoriaa, joiden mukaan COVID-19 lähti liikkeelle joko Kiinan pahamaineisilta eläinmarkkinoilta tai laboratorio-onnettomuuden vuoksi.

– Tähän mennessä kummastakaan teoriasta ei ole ollut tieteellisesti perusteltuja tarkkoja todisteita, kirjoittaa Wiesendanger, joka on jo kolmesti saanut arvostetun Euroopan tutkimusneuvoston apurahan.

– Onko nykyinen maailmanlaajuinen kriisi todellakin seurausta sattumasta – lepakon koronaviruksen sattumanvaraisesta mutaatiosta väli-isännän avustuksella – vai seurausta tutkijan huolimattomuudesta tämän suoritettaessa korkean riskin tutkimusta maailmanlaajuisesta pandemiapotentiaalista? Wiesendanger kysyy 105-sivuisessa raportissa.

Vastauksena kysymykseen Wiesendanger mainitsee 600 tosiseikkaa tukemaan teoriaa, jonka mukaan ”todisteiden lukumäärä ja laatu osoittavat selvästi Wuhanin virologiainstituutissa tapahtuneen laboratorio-onnettomuuden”.

Raportin yhteenveto nostaa esille ensisijaiset perustelut laboratorio-onnettomuuden puolesta korostaen sitä, että isäntää ei ole vieläkään tunnistettu. Virus ”tarttuu yllättävän hyvin ihmissolureseptoreihin”. Wuhanin laboratorio ”teki geenimanipulaatioita koronaviruksilla vuosien ajan tarkoituksena tehdä niistä ihmisille tarttuvampia, vaarallisempia ja tappavampia” ja laitoksessa oli ”merkittäviä turvallisuuspuutteita”.

– Toisin kuin aikaisemmat koronavirukseen liittyvät epidemiat, kuten SARS ja MERS, tähän päivään mennessä eli reilusti yli vuoden ajan nykyisen pandemian puhkeamisen jälkeen vieläkään ei ole tunnistettu välitöntä isäntää, joka olisi mahdollistanut SARS-CoV-2 -patogeenien siirtymisen lepakoista ihmisiin. Zoonoositeorialla pandemian selityksenä ei siis ole vankkaa tieteellistä perustaa.

– SARS-CoV-2 -virukset voivat kytkeytyä yllättävän helposti ihmissolureseptoreihin ja tunkeutua ihmissoluihin. Tämän mahdollistavat erityiset solureseptoreihin sitoutuvat domeenit, jotka on yhdistetty koronaviruksen piikkiproteiinin erityiseen (furiini) pilkkoutumiskohtaan. Molemmat ominaisuudet yhdessä olivat aiemmin tuntemattomia koronaviruksissa ja osoittavat SARS-CoV-2 -patogeenin ei-luonnollisen alkuperän.

– Wuhanin kaupungin virologisen instituutin tutkimusryhmä on tehnyt geenimanipulaatioita koronaviruksille jo vuosien ajan tavoitteenaan tehdä niistä tarttuvampia, vaarallisempia ja tappavampia ihmisille. Tämän todistavat lukuisat tieteellisen erikoiskirjallisuuden julkaisut.

– Wuhanin kaupungin virologisessa instituutissa oli jo ennen koronaviruspandemian puhkeamista merkittäviä dokumentoituja turvallisuuspuutteita.

– SARS-CoV-2 -patogeenin laboratorioalkuperästä on olemassa lukuisia suoria viitteitä. Nuoren tutkijan Wuhanin virologiainstituutista sanotaan saaneen ensimmäisen tartunnan. On myös lukuisia viitteitä siitä, että SARS-CoV-2 -taudinaiheuttaja levisi Wuhanin kaupungin virologiainstituutista sen ulkopuolelle jo lokakuussa 2019.

Raportissa myös todetaan, kuinka Wuhanin virologinen instituutti on yrittänyt peitellä tapausta. On olemassa riippumatonta näyttöä siitä, että Wuhanin virologiainstituutin nuori tutkija oli ensimmäinen, joka sairastui uuteen koronavirukseen ja oli siten COVID-19 -infektioketjun alussa. Mainita on sittemmin poistettu instituutin verkkosivustolta.

Lähteet Roland Wiesendanger, Researchgate.