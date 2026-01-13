Paloittelumurhaaja vaihtelee sukupuoltaan uuden lain turvin

Ruotsissa juridinen sukupuolenvaihdos avasi oven naisvankilaan – vakavasta rikoksesta tuomittu hyötyi uudesta laista.

Ruotsissa elinkautista tuomiotaan suorittava Leona Svensson (aiemmin Leonard Höglind) on siirretty naisvankilaan toistuvan juridisen sukupuolenvaihdoksen seurauksena. Siirto mahdollistui Ulf Kristerssonin hallituksen ajaman uuden sukupuolilain nojalla, joka sallii juridisen sukupuolen vaihtamisen ilman lääketieteellistä diagnoosia tai hoitoa.

Svensson tuomittiin vuonna 2020 osallistumisesta poikaystävänsä isän Mikael Petterssonin murhaan Karlskronassa. Uhria hakattiin jakoavaimella, minkä jälkeen ruumis paloiteltiin ja haudattiin saaristoon. Svensson sai elinkautisen tuomion murhasta ja törkeästä hautarauhan rikkomisesta.

Sukupuoli vaihtui – vankila vaihtui

Tuomion aikaan Svensson oli juridisesti nainen, mutta vaihtoi sukupuolensa mieheksi ennen hovioikeuskäsittelyä ja sijoitettiin miesten vankilaan. Nyt, uuden lain tultua voimaan kesällä 2025, hän on vaihtanut juridisen sukupuolensa takaisin naiseksi ja saanut naispuolisen henkilötunnuksen, raportoi TV4 News.

Ruotsin Rikosseuraamuslaitoksen (Kriminalvården) mukaan tämä mahdollisti hänen siirtämisensä naisvankilaan, jossa on korkein turvallisuusluokitus. Päätös perustui yksinomaan henkilötunnukseen, ei biologiseen sukupuoleen tai rikoksen luonteeseen.

Aiemmat siirtopyynnöt hylättiin

Svensson oli jo aiemmin yrittänyt päästä pois 1. turvallisuusluokan vankilasta vedoten siihen, ettei hän ole biologisesti mies. Ruotsin Rikosseuraamuslaitos kuitenkin katsoi, että hänellä oli korkea riski paeta tai vapautua ennenaikaisesti, ja hylkäsi siirtopyynnön. Myös hallinto-oikeus torjui valituksen.

Nyt juridisen sukupuolen muututtua Rikosseuraamuslaitos ei enää nähnyt estettä siirrolle naisvankilaan.

Kristerssonin laki jakaa mielipiteitä

Uusi sukupuolilaki on herättänyt laajaa kritiikkiä Ruotsissa. Lain mukaan täysi-ikäinen voi vaihtaa juridisen sukupuolensa ilmoitusmenettelyllä ilman lääketieteellistä arviota. Kritiikkiä on herättänyt erityisesti se, että vakavista rikoksista tuomitut miehet voivat näin päästä naisvankiloihin.

Svenssonin tapaus ei ole ainoa laatuaan. Joulukuussa 2025 lapsensurmaaja Paulus Abdelshahed siirrettiin naisvankilaan vastaavalla menettelyllä. Tapaukset ovat herättäneet huolta naisvankien turvallisuudesta ja kyseenalaistaneet lain vaikutukset vankilajärjestelmään.

Poliittinen vastuu hämärtyy

Kristerssonin hallituksen sisällä vallitsee ristiriita lain seurauksista. Vaikka laki hyväksyttiin hallituspuolueiden tuella, nyt osa puolueista pyrkii vierittämään vastuuta toisilleen. Erityisesti Tidö-sopimuksen osapuolet ovat joutuneet selittelemään, miksi laki mahdollistaa vaarallisten rikollisten siirtämisen naisvankiloihin.

Tilanne Suomessa

Tällä hetkellä Suomessa ei ole raportoitu tapausta, jossa vakavasta rikoksesta tuomittu henkilö olisi siirretty naisvankilaan pelkän juridisen sukupuolenvaihdoksen perusteella. Vaikka uusi translaki mahdollistaa sukupuolen juridisen vahvistamisen ilman lääketieteellistä diagnoosia, Rikosseuraamuslaitos (RISE) ei automaattisesti sijoita vankeja juridisen sukupuolen mukaan.

