Paluumuuton iloja

Kansalainen aloittaa julkaisemaan artikkelisarjaa siitä, mitä iloa olisi siitä, jos Euroopassa ja Suomessa otettaisiin itseä niskasta kiinni ja paluumuutettaisiin ne ihmisryhmät, jotka eivät kuulu Eurooppaan. Tulemme käsittelemään myös sitä, miten politiikka voidaan käytännössä toteuttaa, miten kansalaiskeskustelijat voivat edesauttaa asian poliittista toteutumista ja miksi se on tärkeää.

Tuskin kovinkaan moni aviisimme lukija on sitä mieltä, etteikö paluumuutto olisi Euroopan tärkein kysymys sen tulevaisuuden kannalta. Mikäli tätä politiikkaa ei toteuteta, ei pian ole enää Eurooppaa. On vain alue, jossa joskus oli Eurooppalaisia kansoja, mutta pahantahtoisten poliitikkojen vuoksi alue tuhottiin. Tätä emme tietenkään voi hyväksyä.

Paluumuutto tarkoittaisi sitä, että satojen ja tuhansien eurooppalaiskaupunkien ja kylien kadut olisivat taas huomattavasti turvallisempia. Emme enää joutuisi lukemaan monikulttuurisista raiskauksista, maahanmuuttajajengien katutaisteluista, pommi-iskuista ja ammuskeluista. Se vähentäisi verotaakkaamme, kun sosiaaliavustuksia suhteettoman paljon käyttävät kansanryhmät olisivat toisaalla. Se työllistäisi eurooppalaisia, kun halpatyövoima on palautettu pois. Ei enää varjoyhteiskuntia. Ei polvistumisia huumeisiin kuolleille rikollisille. Lukematon määrä asuntoja vapautuisi käyttöön. Lukematon määrä liiketiloja vapautuisi suomalaisille. Vääristynyt kilpailu, josta esimerkiksi HS kirjoitti tovi sitten, olisi enää suomalaisten välistä.

Syitä paluumuuton toteuttamiselle on niin paljon, että pelkästään niiden luettelu vaatisi kirjallisen verran tekstiä. Avoimien rajojen politiikka ei ole tuonut meille niitä luvattuja positiivisia puolia, mutta se on tuhonnut lukemattoman määrän Eurooppalaisten elämiä monella tavalla. Tätä ei yksinkertaisesti voi hyväksyä loputtomiin. Paluumuuton aika on nyt!