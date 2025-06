Paluumuutto ja verotaakan väheneminen

Pelkästään Suomessa asuu noin puoli miljoonaa maahanmuuttajaa. Tämä tarkoittaa merkittävää yhteiskunnallista rasitetta meille suomalaisille maksettavaksi.

Meille kerrotaan, että maahanmuuttoa tarvitaan, koska tarvitsemme huippuosaamista maailmalta. No me varmasti jo tiedämmekin, että tohtoreina ja koneinsinööreinä meille kaupatut työntekijät ovat todellisuudessa halpa-alojen halpatyövoimaa. Toisin sanoen he työllistyvät aloille, jota kuka tahansa osaisi tehdä, mutta he tekevät sen halvemmalla kuin suomalaiset. Hieno diili epäilemättä yrittäjälle!

Tämä taas meinaa sitä, että töissä käydessäänkin he vievät työpaikan suomalaiselta, joka sitten joutuu nostamaan Kela-tukia elääkseen. Verorasite kasvaa tässä niille, jotka käyvät töissä.

Samaan aikaan ne kansanryhmät, jotka työllistyvät pääasiassa halpatyövoimaksi, ovat myös suhteettoman suurissa määrin sosiaaliavustusten nostajia. Suomen avokätinen avustusjärjestelmä pitää huolen siitä, että jokaiselle kysyjälle annetaan rahaa. Tämä hyödyttää korkeintaan niitä, jotka työllistyvät julkisen sektorin paperinpyörittäjiksi. Kaikki muut maksavat tästä lystistä kasvavaa henkilökohtaista verotaakkaa.

No entäpä, jos poliitikot ajattelisivat hieman omaa etuaan pidemmälle ja haluaisivat ajaa suomalaisten etua aloittamalla paluumuuton, jossa lentokoneet toimittavat ihmiset takaisin sinne, mistä ovat tulleetkin?

Valtava määrä työpaikkoja vapautuisi nopealla aikataululla. Tällä voitaisiin ratkoa suomalaista työttömyysongelmaa. Valtava määrä sosiaalitukien nostajia poistuisi maasta ja valtava määrä suomalaisia sosiaalitukien nostajia pääsisi tuottavaan työelämään pois tukien piiristä. Verotaakka vähenisi merkittävästi samalla kun suomalaisten keskimääräinen elintaso nousisi raketin lailla. Se vähentäisi myös suomalaisten suorittamaa rikollisuutta, sillä monien ei tarvitsisi ansaita elantoaan enää laittomin keinoin.

Voit tietenkin kysyä itseltäsi: haluatko maksaa enemmän veroja, jotta nykyinen monikulttuurinen malli pysyy pystyssä? Vai maksaisitko mielummin niitä merkittävästi vähemmän?

Haluaisitko omata tilanteen, jossa voit sanoa suhteellisella varmuudella saavasi työtä? Ja että voit sanoa lastesi saavan töitä suhteellisella varmuudella, kun halpatyövoima ei vie niitä nenän edestä?

Mikäli mielummin nauttisit kevyempää verotaakkaa ja näkisit verorahojasi ohjattavan järkevämpiin yhteiskunnallisiin kohteisiin kuin sosiaalitukien loputtomaan suohon, voit ehkä yhtyä kanssani sanomaan: paluumuuton aika on nyt!