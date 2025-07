Paluumuutto, jengisodat ja rikollisuus

Milloin viimeksi olet ollut kokonaisen päivän, saatikka viikon, tilanteessa, jossa et olisi kuullut jostain monikulttuurisesta rikoksesta? Tapauksia tulee esille niin paljon ja niin röyhkeässä muodossa, ettei niistä enää edes järkyty tai suutu. Brutaaleihinkin rikoksiin turtuu.

Saamme joka päivä kuulla Suomessa tapahtuneista raiskauksista, pahoinpitelyistä, jengiytymisestä, huumekaupasta ja ties mistä muusta. Euroopan tasolla kuulemme vielä härskimmistä tapauksista, kuten Britannian grooming-vyyhti tai Ruotsin veriset jengisodat. Samaan aikaan viranomaiset ovat vuosien ajan uskotelleet meille, että ”Suomi ei ole Ruotsin tiellä.” Kyllä on, ja lujaa.

Rikollisuuden uudet monikulttuuriset muodot ovat sen verran härskejä, ettei kotimaiset rikolliset yllä niihin. Katuammuskeluja, pommi-iskuja, avointa huumekauppaa, joukkoraiskauksia… Tätä saamme kestää jatkuvalla syötöllä. Ja miksi? Koska idioottimaiset poliitikkomme haluavat väkisin ylläpitää avoimien rajojen politiikkaa. He riskeeraavat meidän kaikkien turvallisuuden toiminnallaan – ja erityisesti juuri sinunkin lasten turvallisuus on suuremmassa riskissä kuin mitä omasi on ollut.

Haluaisitko kuulla tyttäresi päätyneen raiskauksen uhriksi kotimatkallaan? Haluaisitko kuulla, että poikasi kuoli sivullisena jengien välisessä katuammuskelussa? En minäkään.

Tästä syystä kannatan ja vaadin poliitikkoja ottamaan itseään niskasta kiinni ja aloittamaan laajamittaisen paluumuuton. Tämä ratkaisisi kertaheitolla valtavan rikollisuusongelman ja parantaisi koko Euroopan turvallisuutta valtavalla prosentilla.

Paluumuuton aika on nyt!