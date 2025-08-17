”Paluumuutto kuulostaa rasistiselta” – mitä sitten?

Paluumuuttoteemaa ajavat aktivistit ovat epäilemättä päätyneet monesti kohtaamaan vinkumista siitä, että paluumuutto kuulostaa rasistiselta. Ettehän te voi haluta päästä miljoonista afrikkalaisista eroon – se olisi töttöröö, taikasana…RASISTISTA!

Vasemmisto luottaa siihen, että toistamalla pahoja sanoja ja syyttämällä ihmisiä rasisteiksi, natseiksi, äärioikeistolaisiksi ja ties miksi muuksi he saisivat nämä perääntymään vaatimuksissaan ja hyväksymään sen, että maanosaamme tuhotaan utopistisilla yhteiskuntakokeiluilla. Kyse on kuitenkin vanhentuneesta taktiikasta, joka ei enää toimi.

Kriittinen massa on jo saanut tarpeekseen vasemmiston ulinasta. Vasemmisto ei edes osaa määritellä sitä, mitä se tarkoittaa käyttämillään termeillä. Pyydä vaikka seuraavaa rasistiksi sinua syyttävää vasemmistolaista määrittelemään, mitä on rasismi. Varaudu kiusalliseen tilanteeseen.

Voi olla, että miljoonien ei-eurooppalaisten paluulennot saattavat kuulostaa hysteerisen vasemmistolaisen korvaan rasistiselta. Mitä sitten? Kyse on hiukan suuremmista asioista kuin sosiaalisesta paineesta, jota vasemmisto yrittää luoda. Kyse on koko Euroopan tulevaisuudesta.

Ota siis itsellesi asenne: me ne frego – minä en välitä. Paluumuuton aika on nyt, ja tahdomme tehdä siitä todellisuutta, oli se sitten rasistista tai ei.

