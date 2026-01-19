Paluumuuttoaktivisti Eva Vlaardingerbroekilta estetty pääsy Britanniaan vasemmistohallituksen toimesta

Naisen läsnäolo Britanniassa ei ole sisäministeriön mukaan ”yleisesti hyväksi.”

Päästettyään maahan yli 41 000 laittomasti maahan tunkeutunutta, pääosin sotaikäistä miestä, Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriö on päättänyt estää tunnetulta hollantilaiselta paluumuuttoaktivistilta, Eva Vlaardingerbroekilta pääsyn maahan sanoen, että hänen läsnäolonsa ei ole ”yleisesti hyväksi.”

Massamaahanmuuton ja vihreän agendan arvostelijana tunnettu Vlaardingerbroek ilmoitti hiljattain saaneensa viestin Britannian hallitukselta, että hänen sähköinen matkustuslupansa on peruttu, mikä estää häntä tulemasta maahan ilman myönnettyä viisumia.

”Länsäolonne Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole yleisesti hyväksi. Et voi valittaa tästä päätöksestä,” viestissä oli perusteltu päätöstä.

Vlaardingerbroek sanoi viestin tulleen yllätyksenä, sillä hän ei ollut aikeissa matkustaa Britanniaan lähialoina. Hänellä tosin oli suunnitelmana pitää puhe Tommy Robinsonin järjestämässä julkisessa tapahtumassa toukokuussa, mikä ei nyt todennäköisesti tule toteutumaan.

Viesti tuli kuitenkin vain kolme päivää sen jälkeen, kun Vlaardingerbroek oli arvostellut Britannian pääministerin, Keir Starmerin, uhkauksia kieltää Elon Muskin X-alusta tämän Grok-tekoälyn mahdollistaman alastonkuvien tuottamisen takia.

”Keir Starmer haluaa ajaa alas X:än teeskennellen välittävän naisten turvallisuudesta samalla, kun hän sallii jatkuvan brittityttöjen raiskaamisen ja murhaamisen maahanmuuttajien raiskausjengien toimesta. Mikä paha, kurja mies,”

Sensuuripitoisessa saarivaltiossa on yhä yleisempää kieltää oikeistolaisilta hahmoilta pääsy maahan. Esimerkiksi Lauren Southernille annettiin maahantulokielto Britanniaan hänen haukuttua Allahia ”homoksi” ja ”transsukupuoliseksi.” Samoin myös itävaltalaisen Identitääri-liikkeen johtajalle, Martin Sellnerille ja tämän Brittany-vaimolle on määrätty maahantulokielto.

