Paluumuuttoseminaari Lahdessa ensi viikolla

Reilu viikon päästä, 21.3.2026 pidetään Suomen ensimmäinen Paluumuutto-seminaari Lahdessa. Sosiaalisessa mediassa on jo levinnyt tapahtuman mainoksia ja julkistettu seminaarin puhujia. Kansalainen tavoitti Paluumuutto-seminaarin järjestäjätahosta Sinimustan Liikkeen Tapio Rantasen vastaamaan muutamaan kysymykseen liittyen tulevaan seminaariin.

Mitä on Paluumuutto?

-Paluumuutolla tarkoitamme toimia lähettää maassamme olevat vieraan kansan edustajat takaisin kotimaihinsa ja näitä toimia edistetään poliittisen päätöksenteon kautta. Paluumuutto (eng. remigration) on noussut poliittiseen keskusteluun Martin Sellnerin, itävaltalaisen identitäärin, pitkäjänteisellä työllä. Sellner on periksiantamattomuudellaan nostanut aiheen useassa Euroopan maassa laaajempaan tietoisuuteen. Tilanne etenkin keski-Euroopassa on huomattavasti pahempi kuin meillä Suomessa, mutta Paluumuuton käynnistäminen ja loppuun saattaminen ei ole mahdotonta sielläkään.

Miksi Paluumuutto eikä maahanmuuton rajoittaminen ja tulijoiden pisteyttäminen tai muu seulonta?

-Vaikka nykyinen maahanmuutto lopetettaisiin kokonaan, niin jo maassa olevien vieraiden kansojen syntyvyys on suomalaisia, ja laajemmin kaikkia eurooppalaisia, korkeampi ja samaan aikaan eurooppalaisten syntyvyys on jo pitkään ollut alle uusiutumisrajan. Tämä vääjäämättä johtaa Euroopan kansojen joutumiseksi vähemmistöiksi omissa maissaan ja maahanmuuton rajoittaminen vain hidastaa tätä prosessia, se ei pysäytä sitä ja muuta väestönkehityksen suuntaa. Koska yhteiskunnat koostuvat ihmisistä, niin suomalaisen Suomen voivat luoda vain suomalaiset itse. Jos Suomen väestöstä yhä isompi osa on jotain muuta kuin suomalaista, niin yhteiskuntamme alkaa muuttua näiden ihmisten kotimaiden kaltaiseksi.

Miksi järjestää seminaari eikä esimerkiksi mielenosoitusta?

-Haluamme tarjota puoluetaustasta riippumatta alustan tuoda omia näkemyksiä Suomen ja koko valkoisen maailman väestönkehityksen ongelmista ja siihen pureutuvista ratkaisuista. Tämä on tulevien vuosikymmenien tärkein ja eniten kotimaitamme muovaava poliittinen kysymys. Seminaari tuo paremmin yhteen eri toimijat, sillä kaikille mielenosoituskulttuuri ei tunnu omalta. Seminaarin tarkoitus on olla ensimmäinen järjestäytynyt tapahtuma aiheen tiimoilta. Seminaarit, kuten mielenosoituksetkin, ovat vain työkalu itse asian edistämiseksi. Seminaarin ei ole tarkoitus jäädä ainoaksi tapahtumaksi Paluumuuttoon liittyen tälle vuodelle, joten kannattaa ottaa X:n @Paluumuutto-tili seurantaan.

Mitä lukijamme voivat tehdä edistääkseen Paluumuuttoa?

-He voivat puhua aiheesta mahdollisimman laajasti, sekä somessa että kasvotusten käytävissä keskusteluissa. Tapahtumien mainosten levittäminen sekä aihetta käsittelevien flaijereiden ja muun materiaalin jakaminen on myös hyvä tapa edistää Paluumuuton valtavirtaistamista. Sekä tietenkin nyt tulevaan tapahtumaan osallistuminen johon voi ilmoittautua sähköpostilla seminaari@paluumuutto.fi.