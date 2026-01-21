Palvelukodin asukas kuoli Ivalossa

Palvelukodin henkilökunta löysi iäkkään naisasukkaan sängystään kuolleena Ivalossa 7.1.2026 aamulla. Poliisi tutkii toisen palvelukodin asukkaan osallisuutta kuolemaan.

Henkilökunta ilmoitti hätäkeskukseen noin klo 8, että he olivat löytäneet asukkaan huoneestaan kuolleena. Tuolloin huoneessa oli ollut toinenkin palvelukodin naispuolinen asukas, joka oli maannut samassa sängyssä osittain vainajan päällä. Tämä toinen asukas oli aamun aikana siirtynyt vainajan huoneeseen omasta huoneestaan.

Poliisi tutkii asiaa tässä vaiheessa kuolemantuottamuksena, jossa epäiltynä on huoneessa ollut toinen asukas. Poliisi ei epäile asiaan liittyvän tahallisuutta tai väkivaltaa. Vainajan kuolemansyy selviää oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa, jonka valmistuminen kestää yleensä muutaman kuukauden. Kuolemansyyntutkinnan asiakirjat ja tulokset ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Tarvittaessa selvitetään laajuudessa myös muun muassa palvelukodin henkilökunnan toimintaa asiassa, mutta tässä vaiheessa henkilökunnan jäseniä ei epäillä rikoksesta.

Asianosaisten yksityisyyden ja terveystietojen suojaamiseksi poliisi ei kommentoi tarkemmin kyseistä palvelukotia tai asiaan liittyviä henkilöitä.

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on aloittanut asiasta oman tutkinnan.