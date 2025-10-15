Pankkiautomaattien räjäytysten sarjan esitutkinta valmistunut

Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi Pohjois-Pohjanmaan Vaalassa huhtikuussa 2025 tapahtuneen pankkiautomaatin räjäytyksen tutkinnan. Tutkinnan yhteydessä selvisi, että räjäytyksestä epäiltyjä on syytä epäillä myös muista rikoksista.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun poliisille ilmoitettiin 10.4. aamuyöllä noin klo 03.30, että yhteys Vaalassa kauppaliikkeen seinässä olevaan seteliautomaattiin on katkennut. Samaan aikaan Vaalasta tuli ilmoitus, jonka mukaan paikkakunnalla on kuulunut räjähdyksen ääni ja ihmisiä on havaittu kauppaliikkeen seinässä olevan pankkiautomaatin edessä. Hetken kuluttua paikalta oli ilmoituksen mukaan poistunut henkilöauto, jonka perässä oli kiinnitettynä möykky, josta suihkusi kipinöitä.



Paikalle menneet poliisipartiot totesivat, että kauppaliikkeen seinässä kiinnitettynä ollut automaatti on ilmeisesti räjäytetty irti seinästä ja viety pois paikalta auton perässä vetämällä.



Noin tunti tapahtumasta poliisi löysi auki murretun automaatin jäänteitä metsäautotieltä noin viisi kilometriä tapahtumapaikasta.

Kolme puolalaista epäiltynä räjäytyksestä

Poliisi otti samana päivänä Kempeleessä majoitusliikkeestä kiinni rikokseen liittyen kolme 1970-luvulla syntynyttä Puolan kansalaista. Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille omien tutkimustensa perusteella. Oulun käräjäoikeus vangitsi epäillyt poliisin vaatimuksesta ja he ovat edelleen tutkintavankeina. Heitä epäillään Vaalan automaattiräjäytyksen osalta törkeästä varkaudesta, räjähderikoksesta ja väärennyksestä. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.



Poliisin näkemyksen mukaan teko oli suunniteltu ja tekijät olivat varautuneet tekoon monin tavoin. Epäillyt olivat hankkineet tekoa varten räjähdysainetta, väärentäneet rikoksen tekovälineenä käytettyyn autoon sopivia rekisterikilpiä ja varautuneet viranomaisten toimintaan autosta poliisiauton eteen heitettävillä koukuilla, joiden tarkoitus on puhkaista seuraavan ajoneuvon renkaat.



– Vaalan teko oli hyvin ammattimaisesti suunniteltu, valmisteltu sekä toteutettu. Tutkinnassa huomioitiin alusta asti mahdollisuus, että tekoon voi liittyä kansainvälistä ja rajat ylittävää ammattirikollisuutta. Poliisin omien tutkimusten ja selvitysten myötä epäilyt tavoitettiin hyvin pian teon jälkeen. Asian esitutkinta oli vaativaa ja pitkäkestoista sekä edellytti laajaa yhteistyötä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Sormunen Oulun poliisilaitokselta.



Rikoksella aiheutettu rahallinen vahinko on kaikkiaan noin 85 000 euroa, joka pitää sisällään automaatissa olleet rahat, automaatin arvon sekä räjäytyksen kiinteistölle aiheuttamat vahingot. Lähes kaikki automaatista varastetut rahat takavarikoitiin epäiltyjen hallusta.



Vaalan automaattiräjäytyksen tutkinnan aikana selvisi, että samoja epäiltyjä on syytä epäillä aiemmin Pohjanmaalla ja Satakunnassa tapahtuneesta kahdesta vastaavasta teosta. Näiden Eurassa ja Vaasassa tapahtuneiden rikosten tutkinnasta vastasi Keskusrikospoliisi.

Rikoksia yhdistävät tekotapa ja matkustustiedot

Oulun poliisilaitoksen otettua kiinni kolme puolalaista Keskusrikospoliisissa käynnissä olleessa esitutkinnassa kävi nopeasti ilmi, että samaa kolmikkoa on syytä epäillä myös Pohjanmaalla Vaasan Tervajoen taajamassa ja Satakunnassa Euran Kauttuassa tapahtuneista pankkiautomaattiräjäytyksistä. Tervajoella sijaitseva pankkiautomaatti räjäytettiin lokakuussa 2024, Kauttuan automaatti kuukautta myöhemmin marraskuussa 2024.



Keskusrikospoliisissa tehdyn esitutkinnan perusteella epäilyä samoista tekijöistä vahvistivat yhtenevän tekotavan lisäksi muun muassa rikoksesta epäiltyjen matkustus- ja majoitustiedot Suomessa, televalvontatiedot sekä epäiltyjen hallusta takavarikoitujen navigaattoreiden tiedot.



– Tällaiset räjäyttämällä tehdyt pankkiautomaatteihin kohdistuvat rikokset ovat Suomessa poliisin käsityksen mukaan todella harvinaisia. Heti tutkinnan alkuvaiheessa yhtenä tutkintalinjana oli, että rikoksesta epäillyt ovat todennäköisesti ulkomailta Suomeen saapuneita ammattirikollisia, toteaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Pekka Karkkola Keskusrikospoliisista.



Tervajoen ja Kauttuan pankkiautomaattiräjäytyksistä aiheutunut rikosvahinko on yhteensä noin 200 000 euroa. Kolmikkoa epäillään KRP:n esitutkinnassa törkeästä varkaudesta ja räjähderikoksesta.



Poliisi ei ole toistaiseksi pystynyt takavarikoimaan anastettuja rahoja esitutkinnan aikana. Asiassa tehdään kansainvälistä yhteistyötä Puolan poliisiviranomaisten kanssa.



Keskusrikospoliisin ja Oulun poliisilaitoksen esitutkinnat pankkiautomaattien räjäytyksistä siirtyvät yhtenä kokonaisuutena syyttäjälle syyteharkintaan lokakuun aikana.

