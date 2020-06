Pariisin ”herkän alueen” virkailijoille 10 000 euron bonus, jos he pysyvät virassaan 5 vuotta

Ranskan hallitus tarjoaa virkailijoille 10 000 euron bonuksen, jos he pysyvät virassaan Seine-Saint-Denisin alueella vähintään viiden vuoden ajan.

Bonusohjelma on osa Emmanuel Macronin hallituksen yrityksiä kohentaa pitkään korkean rikollisuuden, työttömyyden ja köyhyyden kurittamia lähiöitä.

Ranskan pääministeri Edouard Philippe esitteli lisäksi useita muitakin toimenpiteitä, kertoo Le Parisien. Toimenpiteisiin kuuluu muun muassa 100 uuden poliisin rekrytointi.

– Tiedämme, että toivotun lopputuloksen tuottava työ on hidas, jatkuva ja valtava, hän sanoi.

Bonusohjelma astuu voimaan heinäkuun alusta lukien.

Seine-Saint-Denis:n alueella Pariisissa arvioidaan olevan noin 400 000 laitonta siirtolaista, mikä vastaa noin 20 prosenttia alueen väestöstä. Lähiö on yksi Ranskan sadoista ”herkistä alueista” (ZUS), joista puhutaan joskus myös no go -alueina.

BBC:n artikkeli pahamaineisesta Seine-Saint-Denisin maahanmuuttajalähiöstä maalasi jo vuonna 2015 lohduttoman kuvan islamilaisen radikalisaation pesäkkeestä, jonka asukkaat näkevät itsensä täysin erillään muusta yhteiskunnasta.