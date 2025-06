Pariisin olympialaisten naisten nyrkkeilyn mestari on todellakin mies – testitulokset vuotivat julkisuuteen

Monimuotoisuutta puolustava vasemmisto joutuu nyt pohtimaan omaa kantaansa, kun laboratoriotutkimus on osoittanut kiistattomasti, että kiistanalainen Pariisin olympialaisten naisten nyrkkeilyn mestari Imane Khelif on todellisuudessa mies.

Imane Khelifin sukupuolikokeen tulokset vuoden 2023 maailmanmestaruuskilpailuista on julkistanut amerikkalainen toimittaja Alan Abrahamson, joka paljasti Pariisissa, että Kansainvälinen olympiakomitea (IOC) oli saanut yli vuosi sitten varoituksen siitä, että Khelifillä oli miehen DNA.

Paljastus tuli alle kaksi päivää sen jälkeen, kun World Boxing päätti, että Khelifin on käytävä sukupuolitestissä voidakseen osallistua tulevaisuudessa naisten sarjaan.

3 Wire Sports -verkkosivustolla julkaistussa asiakirjassa Khelifin tulokset on tiivistetty ”epänormaaliksi” ja todetaan: ”Kromosomianalyysi paljastaa miehen kromosomikuvion.” Kromosomikuvio tarkoittaa yksilön koko kromosomistoa, joka Khelifin tapauksessa on raportoitu olevan XY, eli miehen kromosomikuvio.”

Vaikka uutinen ei ole yllätys kenellekään, joka on edes vähän perehtynyt tapaukseen, tulokset poistavat kaikki epäilyt Khelifin sukupuolesta. Tulokset ovat peräisin New Delhissä sijaitsevasta Dr. Lal Path Labs -laboratoriosta, joka on American College of Pathologistsin akkreditoima ja sveitsiläisen International Organisation for Standardisationin sertifioima.

Tämä kumosi selvästi IOC:n tiedottajan Mark Adamsin aiemmat väitteet, joka Pariisin olympialaisten lehdistötilaisuudessa kuvaili tuloksia ”tilannetta palveleviksi” ja ”epäluotettaviksi”. IOC:n presidentti Thomas Bach ”todisti” tulosten epäluotettavuuden väittämällä, että ne ovat seurausta ”Venäjän johtamasta disinformaatiokampanjasta”. Kuten The Telegraph muistuttaa, Bach huomautti aiemmin tänä vuonna haastattelussa, että Venäjän Umar Kremlevin johtama IBA oli menettänyt IOC:n tunnustuksen eettisten ja taloudellisten ongelmien vuoksi.

Nuori italialainen nyrkkeilijä Angela Carini keskeytti ottelunsa, kun Khelif iski häntä väkivaltaisesti päähän. Vain 46 sekuntia ottelun alkamisen jälkeen nuori italialainen olympiaurheilija joutui algerialaisen tyrmäämäksi, kun tämä löi häntä kasvoihin. Urheilija päätti välittömästi luovuttaa: ”Menin kehään taistelemaan. En luovuttanut, mutta yksi isku sattui liikaa ja sanoin, että nyt riittää”, hän sanoi myöhemmin itkien.

Lähde: European Conservative

