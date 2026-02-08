Pariskunta järkyttyi: ”Tämä ei ole meidän lapsemme”

Floridalainen IVF‑klinikka onnistui sekoittamaan alkiot niin pahasti, että valkoinen pariskunta sai lapsen, joka ei ole geneettisesti heidän — mutta klinikka väittää yhä olevansa ”luotettava”.

Floridassa asuva valkoinen aviopari on nostanut oikeusjutun hedelmällisyysklinikkaa vastaan tapauksen vuoksi, joka on herättänyt laajaa huomiota Yhdysvalloissa. Parin mukaan klinikka siirsi vahingossa heidän alkionsa sijasta täysin toisen potilaan alkion, minkä seurauksena nainen synnytti tummaihoisen lapsen – lapsen, jolla ei DNA‑testien mukaan ole geneettistä yhteyttä kumpaankaan vanhempaan.

Tiffany Score ja Steven Mills kertovat tajunneensa tilanteen heti synnytyssalissa. Heidän mukaansa lapsi ei yksinkertaisesti voinut olla heidän biologinen jälkeläisensä. DNA‑testit vahvistivat sen, minkä silmät näkivät jo ensimmäisellä sekunnilla.

Florida Todayn mukaan pari on nostanut kanteen IVF Life, Inc. ‑klinikkaa vastaan. Heidän mukaansa kyse ei ole pienestä lipsahduksesta, vaan räikeästä ammattitaidottomuudesta, joka on saattanut sotkea useammankin perheen elämän.

Asianajaja John Scarola kuvailee tilannetta absurdiksi:

”Vanhemmat rakastavat lasta, mutta he elävät jatkuvassa pelossa siitä, että biologiset vanhemmat ilmestyvät ovelle ja vaativat häntä takaisin.”

Pari vaatii oikeudelta määräystä, joka pakottaisi klinikan kertomaan virheestä kaikille potilailleen ja selvittämään, kuinka moni muukin on saanut ”yllätyspaketin”.

Tuomarin mukaan tapaus on juridisesti hankala, koska Floridassa ei ole vastaavaa ennakkotapausta. Ehkä siksi, että kukaan ei ole aiemmin kuvitellut, että hedelmällisyysklinikka voisi toimia kuin arpajaiskone.

Klinikka puolestaan ehti jo julkaista verkkosivuillaan lausunnon, jossa se myönsi tutkivansa ”virhettä, joka johti geneettisesti vieraan lapsen syntymään”. Lausunto poistettiin pian — ilmeisesti joku tajusi, että tämä ei ole se mainoslause, jolla uusia asiakkaita houkutellaan.

