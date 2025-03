Parlamentaarinen ohjausryhmä tukemaan perustuslain kotirauhan suojaa ja luottamuksellisen viestin salaisuutta koskevien lainkohtien muutosten valmistelua 

Valtioneuvosto on asettanut parlamentaarisen ohjausryhmän tukemaan työryhmää, joka valmistelee perustuslain kotirauhan suojaa ja luottamuksellisen viestin salaisuutta koskevien lainkohtien muutoksia.

Ohjausryhmän tehtävänä on arvioida ja esittää kannanottoja perustuslain 10. pykälän tarkistamisen kannalta keskeisistä ratkaisuista sekä tukea jo aiemmin asetetun työryhmän työtä. Työryhmän toimikausi on 23.12.2024–28.11.2025.

Ohjausryhmän toimikausi alkaa 13.3.2025. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Heikki Vestman ja varapuheenjohtajana perustuslakivaliokunnan jäsen kansanedustaja Onni Rostila.

Hallitusohjelman mukaan arvioidaan, onko perustuslakia tarve täsmentää siten, että se mahdollistaisi tehokkaan rikostiedustelun sekä siviili- ja sotilastiedustelutoimivaltuuksien käytön kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kehottanut valtioneuvostoa selvittämään kotirauhan suojan ja luottamuksellisen viestin suojan uudistamistarpeita. Taustalla on esiin noussut erityisesti perustuslain ja EU-lainsäädännön suhde. Lisäksi valiokunta on pitänyt tarpeellisena perustuslain arvioimista muun muassa vakavan rikollisuuden uudet muodot ja teknologinen kehitys huomioiden.

Perustuslain 10. pykälän mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Lain mukaan myös kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

Perustuslain 10 §:n tarkistaminen

Oikeusministeriö

