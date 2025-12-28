”Paskaiset saksalaiset” – 4 alaikäistä syyrialaista hakkasi, ryösti ja seksuaalisesti ahdisteli saksalaisia ikätovereitaan

Maahanmuuttajien tekemät rodullisesti motivoituneet rikokset kantaväestöä kohtaan ovat nykyään arkipäivää Saksassa.

Neljä syyrialaista nuorta hakkasi, ryösti ja seksuaalisesti ahdisteli ikäisiään saksalaisia düsseldorfilaisella juna-asemalla.

Syyriaanot olivat haukkuneet kantaväestöön kuuluneita uhrejaan tekojensa yhteydessä muun muassa sanoin: ”V*tun saksalaiset, paskaiset saksalaiset.” Epäillyt olivat kuvausten mukaan vieneet uhriensa kaiken käteisen, lyöneet yhtä näistä, ja suudelleet väkisin kahta tyttöä.

”Hyökkääjät olivat erottaneet yhden nuorista tovereistaan ja lyöneet tätä kasvoihin. Samalla uhrin lompakko oli otettu tämän taskusta ja käteinen viety. Kaksi epäiltyä oli myös suudellut väkisin kahta tyttöä porukasta,” poliisi oli kuvaillut tapahtumien kulkua.

Valvontakameramateriaalin perusteella syyrialaiset eivät vähääkään välittäneet siitä, että ovat kuvattuja. Yksi heistä katsoi suoraan kameraan ja teki pistoolielkeen kameraa kohti ylimielisenä poseerauksena ryöstön jälkeen.

Rikollisista julkaistut kuvat menivät pian viraaliksi sosiaalisessa mediassa, jolloin 14, 16, ja kaksi 15-vuotiasta epäiltyä ilmoittautuivat itse poliisille, osa vanhempiensa seurassa. Kaikki epäillyt ovat Syyrian kansalaisia ilman aiempaa rikosrekisteriä.

Jokaisen epäillyn ollessa rikosoikeudellisessa vastuuiässä Saksassa, heidät tullaan asettamaan rikossyytteisiin teoistaan. Heidän vangitsemiselleen ei kuitenkaan ”ollut perusteita.”

Lähde: Remix News

