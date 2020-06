Patsas kaatui mielenosoituksessa BLM-aktivistin päälle – sai vakavia päävammoja

Black Lives Matter -aktivistit irrottelivat päät neljältä patsaalta keskiviikkona Portsmouthissa. Patsaiden tuhoaminen tapahtui vastalauseena kaupunginvaltuuston lykättyä patsaiden siirtämistä pois alueelta BLM.aktivistien vaatimusten mukaisesti.

Kun päät oli irrotettu, aktivistit kaatoivat köysillä yhden patsaista. Patsas kuitenkin kaatuessaan osui erään aktivistin, Chris Greenin päähän.

45-vuotias Green oli patsaan kaatuessa suoraan patsaan jalustan alla.

– Hänen kallonsa näkyi, hän kouristeli maassa ja menetti paljon verta, Black Lives Matter 757 -järjestön puheenjohtaja kertoo tapahtumasta.

Puheenjohtaja pyytää rukoilemaan miehen hengen puolesta.

Portsmouthin poliisi varmisti alueen, ja lääkintähenkilöstö sai vietyä Greenin sairaalaan saamaan hoitoa vammoihinsa.

Greenin kriittiseen tilaan kolhinut patsas on yksi monista historiallisista monumenteista, jotka ovat maailmalla joutuneet Black Lives Matter -liikkeen ja äärivasemmiston kohteeksi viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana sen jälkeen, kun George Floyd menehtyi pidätystilanteessa 25. toukokuuta Minnesotassa.

Protestors beheaded and pulled down a statue in Portsmouth VA. They hit a man with it as it came down. It crushed part of his head and tore open his skull. Vandals took photos and the police those vandals call bastards tried to save the man. pic.twitter.com/LStZb6ofDD

— Robby Starbuck (@robbystarbuck) June 11, 2020