Pedofiili rokkari Ian Watkins tapettu vankilassa

Watkins on tuomittu muun muassa vaippaikäisiin kohdistetuista seksirikoksista

Lost Prophets yhtyeestään tunnettu walesilainen rock-muusikko ja tuomittu pedofiili Ian Watkins tapettiin vankilassa omassa sellissään lauantaina.

Toinen vanki oli väijyttänyt Watkinsin ja viiltänyt teräaseella tämän kurkkua pian sellien lukkojen avaamisen jälkeen lauantaiaamuna. Pedofiilin kaulavaltimo oli katkennut ja hän oli kuollut hetken kuluttua verenhukkaan.

”Watkins tapettiin mitä raaimmalla tavalla. Hyökkäys oli järkyttävä jopa vankilatasolla. Vartijat olivat lähettyvillä ja saapuivat paikalle melko nopeasti, mutta he eivät voineet enää tehdä mitään pelastaakseen hänet. Se kammottava kohtaus, verta ollen kaikkialla ja hälyttimet soivat,” lähde oli kuvaillut tapahtumien kulkua.

Seksirikoksista tuomittu rokkari oli muun muassa raiskannut erään häiriintyneen naispuolisen faninsa alle 1-vuotiaan pojan ja videoinut tilanteen. Nainen oli itse videolla kannustanut miestä ja myös ottanut osaa raiskaukseen.

35 vuoden vankeustuomiota istunut Watkin oli joutunut vankeutensa aikana useampaan otteeseen toisten vankien väkivallan kohteeksi. Muun muassa vuonna 2023 hänet otettiin kiinni kolmen muun vangin toimesta, jotka olivat hakanneet ja viillelleet tätä kuuden tunnin ajan maksamattomien huumevelkojen takia. Hengenvaarallisessa tilassa sairaalaan kiidätetyn Watkinsin sanottiin silloin olevan todella onnekas, jos hän säilyy hengissä.

Onni suosi pedofiilia tuolloin, mutta maailma vapautui hänen olemassaolostaan tällä kertaa.

Lähde: New York Post

