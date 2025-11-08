Pedofiliaskandaali katolisessa kirkossa: Alaikäisten siirtolaisten hyväksikäyttö paljastui kirkon vastaanottokeskuksessa Marokossa

Marokossa paljastunut hyväksikäyttötapaus on järkyttänyt katolista kirkkoa: rauhanpalkittu pappi Antoine Exelmans on syytettynä alaikäisten siirtolaisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Casablancan vastaanottokeskuksessa.

Ranskalainen katolinen pappi, Antoine Exelmans, on joutunut vakavien rikossyytösten kohteeksi liittyen alaikäisten siirtolaisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön Marokossa. Exelmans tunnetaan siirtolaismyönteisistä kannanotoistaan ja rauhanpalkinnosta. Hän toimi neljän vuoden ajan vastaanottokeskuksen johtajana Casablancassa, missä hänen väitetään rakentaneen järjestelmällisen hyväksikäyttöverkoston.

Pitkä ura kirkon palveluksessa ja siirtolaistyössä

Antoine Exelmans vihittiin papiksi vuonna 1993 Rennesissä, ja hän palveli useissa seurakunnissa Ille-et-Vilainessa sekä opiskelijapappina Rennesissä. Hänet tunnettiin aktiivisena siirtolaisten puolustajana, ja vuonna 2020 hänelle myönnettiin saksalainen Aachenin rauhanpalkinto hänen työstään Marokon siirtolaisten ja pakolaisten parissa.

Vuonna 2016 Exelmans siirtyi Rabatin hiippakuntaan, jossa hän toimi vikaariyleisenä. Samana vuonna hän perusti Tabitha Solidarité -yhdistyksen, jonka tarkoituksena oli tukea vaikeuksissa olevia siirtolaisia. Hän kirjoitti tuolloin seurakuntatiedotteessa hoitavansa erityisesti neljää nuorta Oujdasta tullutta siirtolaista, jotka asuivat hänen kanssaan Casablancan pappilassa. Näiden nuorten kerrottiin ”kärsivän vakavista psyykkisistä traumoista ja tarvitsevan ympärivuorokautista huolenpitoa”.

Vakavat syytökset ja sisäinen kirkollinen tutkinta

Marokkolainen uutisportaali Enass paljasti, että Exelmansin johtamassa Notre-Dame-de-Lourdesin kirkon vastaanottokeskuksessa oli vuosina 2021–2024 toiminut hyväksikäyttöjärjestelmä, joka kohdistui alaikäisiin siirtolaisiin ja pakolaisiin. Raportin mukaan uhreja on ainakin kuusi: yksi Kamerunista ja viisi Guineasta.

Le Monde -lehden mukaan Rennesin hiippakunnan sisäinen tutkinta on vahvistanut syytökset, ja Exelmans on myöntänyt teot kirkon sisäisessä kuulustelussa. Tutkinnan tulokset on toimitettu Roomaan kirkon korkeimmalle taholle.

Poliisitutkinta ja nykytilanne

Kolme uhreista on kuulusteltu Marokon kansallisen oikeuspoliisin (BNPJ) toimesta Casablancassa. Exelmans puolestaan on kuulusteltu Ranskassa, ja hänet on asetettu kotiarestiin jesuiittayhteisössä Saint-Étiennessä.

Rennesin arkkipiispa Pierre d’Ornellas kehotti tammikuussa 2025 seurakuntatiedotteessa kaikkia, joilla on tietoa Exelmansin toimista, ottamaan yhteyttä. Tiedotetta ei kuitenkaan julkaistu hiippakunnan verkkosivuilla.

Taustaa ja aiemmat vaiheet

Ennen Marokkoa Exelmans työskenteli Keski-Afrikan tasavallassa nuorisotyössä Bangui’ssa vuoteen 2012 asti. Hän palasi Ranskaan ja toimi Maurepasin seurakunnassa vuoteen 2009, minkä jälkeen hänen olinpaikkansa olivat epäselvät muutaman vuoden ajan. Vuonna 2016 hänet nimitettiin Saint-Melaine-aux-Rives-du-Meun seurakunnan kirkkoherraksi.

Vastaanottokeskus suljettu – kirkko kriisin keskellä

Exelmansin lähdettyä Marokosta toukokuussa 2024, hänen johtamansa vastaanottokeskus suljettiin. Katolinen kirkko on jälleen keskellä pedofiliaskandaalia, tällä kertaa siirtolaistyöhön kytkeytyvän papin toimien vuoksi. Tapauksen vakavuus ja sen kohdistuminen erityisen ”haavoittuvaan ryhmään” – alaikäisiin siirtolaisiin – on herättänyt laajaa huomiota ja paheksuntaa.

#FrancePédophileImmigration🇫🇷 Antoine Exelmans, prêtre du diocèse de Rennes, est soupçonné d’avoir commis des violences sexuelles sur plusieurs migrants mineurs à Casablanca entre 2021 et 2024. L’Église catholique a confirmé l’ouverture d’enquêtes internes et judiciaires au Maroc… pic.twitter.com/DjKmDD5GOP — Observateur Dissident (@Observteurdi) November 6, 2025

Lähde: Remix News

