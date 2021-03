Pelkästään Manchesterissa yli 800 lapsia seksuaalisesti hyväksikäyttänyttä grooming-jengiläistä

Jos pelkästään Manchesterissa on yli 800 grooming-jengiläistä, kuinka paljon heitä on koko Iso-Britanniassa?

Manchesterin poliisi ilmoitti viime viikolla perustaneensa lasten seksuaalisen hyväksikäytön (CSE) yksikön, joka koostuu 54 poliisista ja muusta virkailijasta.

Yksiköllä on myös ”strateginen valvonta kaikesta Manchesterissa tapahtuvasta monen uhrin / usean epäillyn CSE-tutkinnasta”. Tämä ”monen uhrin / usean epäillyn” termi viittaa lapsia seksuaalisesti hyväksikäyttäviin ns. grooming-jengeihin.

Viime vuonna tuli ilmi, että kolmen entisen poliisin toimia tutkittiin Manchesterissa. CSE:tä koskevassa raportissa todettiin, että poliisi oli tietoinen vuonna 2003 vähintään 57 valkoisesta 12-16 -vuotiaasta tytöstä, joiden tiedettiin harrastavan seksiä vanhempien aasialaisten miesten kanssa, usein vastentahtoisesti. Lähes 100 henkilön todettiin osallistuneen laajaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Rasismisyytösten pelossa poliisi kuitenkin keskittyi tutkimaan muita etnisyyksiä kuin tuntemiaan grooming-jengejä.

Manchesterin poliisi on tähän mennessä suorittanut 70 poliisitutkintaa, joihin liittyy useita CSE-uhreja. Poliisi on sanonut, että tutkimuksissa on löydetty 809 epäiltyä ja 468 uhria.

Tämän viimeisimmän tilastotiedon myötä paljastuu grooming-ilmiön jättimäinen teollinen laajuus. Jos pelkästään Manchesterissa on yli 800 tekijää, kuinka paljon heitä on koko Iso-Britanniassa?

Yksi selvinneistä uhreista arvioi, että 40 vuoden aikana uhreja olisi ollut jopa puoli miljoonaa. Tähän mennessä groomingista on annettu vain noin 400 tuomiota.

Walsallissa sijaitsevan grooming-jengin uhri on sanonut, että poliisi syytti häntä valehtelusta, kun hän 12-13 -vuotiaana meni äitinsä kanssa ilmoittamaan ensimmäisestä raiskauksesta. Myöhemmin hänestä tuli aasialaisen groomig-jengin säännöllisen hyväksikäytön uhri. Poliisi ei puuttunut rikokseen vaan totesi vain lapsen äidille: ”Arvelemme, että tyttäresi myy itseään”.

Walsall on monimuotoinen kaupunki, jossa intialaiset, pakistanilaiset ja bangladeshiläiset muodostavat suurimmat vähemmistöryhmät.

Lähde Christian Concern, Walsall Intelligence.