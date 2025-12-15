Perheen ystävä raiskasi teinitytön yhdessä vuokratulla lomamökillä

Helsingin hovioikeus tuomitsi tekoaikana 30-vuotiaan miehen kolmeksi vuodeksi vankeuteen teinitytön törkeästä raiskauksesta kolmeksi vuodeksi vankeuteen. Mies oli viettämässä viikonloppua Jämsän Himoksella sijaitsevassa vuokramökissä yhdessä tytön, tämän äidin sekä äidin miesystävän kanssa.

Mies raiskasi nukkuvan 17-vuotiaan tammikuussa 2024. Raiskaaja oli äidin miesystävän hyvä ystävä ja läheinen perheen kanssa. He olivat tiheään tekemisissä, ja tyttö uskoutui miehelle myös henkilökohtaisista asioistaan. Mies käytti tytön luottamusta hyväkseen törkeällä tavalla.

Raiskaaja kysyi aamulla, vihaako tyttö nyt häntä

Nelihenkisen seurueen ilta kului alkoholia juoden, korttia pelaten ja saunoen, jonka jälkeen jatkettiin yökerhossa.

Raiskaaja piti kättään teinitytön lanteilla, jotta muut miehet luulisivat tämän olevan varattu. Vaikka tilanne oli tytöstä epämiellyttävä ja hieman ahdistava, ajatteli hän miehen vain suojelevan häntä iskuyrityksiltä.

Mökille palatessa juomista jatkettiin. Tyttö oli vahvassa humalassa mennessään parvelle nukkumaan. Tyttö kertoi käräjäoikeudessa sammuneensa lähes välittömästi petiin päästyään ja heräsi miehen kosketteluun. Miehen oli ollut määrä nukkua alakerran toisessa makuuhuoneessa.

Mies raiskasi tytön tämän vastusteluista välittämättä. Järkyttynyt ja huonovointinen tyttö siirtyi yön aikana alakerran sohvalle nukkumaan. Aamulla mies oli kysynyt tytöltä, vihaako tämä häntä? Tyttö muisteli oikeudessa vastanneensa miehelle kieltävästi. Hän ajatteli tuolloin kuvitelleensa raiskauksen.

Tyttö kertoi tapahtuneesta äidilleen vasta parin päivän kuluttua.

Poliisitutkinnassa paljastui, että raiskaaja oli pari päivää tapahtumien jälkeen googlannut tietoa suojaikärajasta, raiskauksesta ja seksuaalirikostutkimuksista. Mies etsi myös tietoa siitä, jääkö dna:ta saunan lauteilla ja kauanko siemenneste säilyy.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen

Syytettä käsiteltiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa viime vuoden syksyllä.

Mies väitti menneensä tytön viereen nukkumaan sovitusti. Hän väitti, että asiasta oli puhuttu jo illan aikana, koska lakanoita ei ollut tarpeeksi jokaiseen sänkyyn. Tytön äiti kertoi kuitenkin pakanneensa petivaatteet koko porukalle ja ihmetelleensä aamulla, miksei mies ollut ottanut omiaan käyttöön.

Mies selitti Google-hakujaan paniikilla, koska oli juuri kuullut itseensä kohdistuvasta rikosepäilystä. Käräjäoikeuden mukaan oli mahdollista, että mies on pyrkinyt vain saamaan asiasta tietoa. Toisaalta oikeus arvioi, että tytön kertomusta tuki jälkiehkäisypillerin ostaminen.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen törkeästä raiskauksesta.

Hovioikeus tuomitsi ehdottomaan vankeuteen

Syyttäjä ja uhri valittivat lokakuussa 2024 annetusta ratkaisusta Helsingin hovioikeuteen.

Hovioikeus katsoi toisin kuin käräjäoikeus, ettei miehellä ei ole ollut järkevää syytä googlata ”seksin harrastaminen alaikäisen kanssa”, jos hänen ja uhrin välillä ei ollut tapahtunut mitään seksuaalista.

Hovioikeus arvioi miehen version sisältävän epäuskottavia ja ristiriitaisia seikkoja ja olevan myös kokonaisuutena arvostellen epätodennäköinen.

Helsingin hovioikeus arvioi raiskauksen törkeäksi, koska mies oli tytölle läheinen ja tätä huomattavasti vanhempi. Mies raiskasi tytön kotirauhan suojaamassa paikassa, monin eri tavoin.

Hovioikeus tuomitsi 32-vuotiaan miehen törkeästä raiskauksesta kolmeksi vuodeksi vankeuteen. Mies määrättiin heti vangittavaksi ja passitettiin vankilaan. Lisäksi mies tuomittiin maksamaan uhrille yhteensä 12 500 euroa vahingonkorvauksia.