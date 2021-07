Perinteinen 188 Kukkavirta -kulkue 22.8 Turussa

Marokkolainen terroristi Abderrahman Bouanane murhasi 18.8.2017 Turun kauppatorilla kaksi naista jumalansa nimissä ja haavoitti useita muita ihmisiä. Hän oli tullut turvallisesta Saksasta Suomeen turvapaikanhakijana. Hänen radikaalista käytöksestään ilmoitettiin poliisille, mutta vihjeeseen ei reagoitu.

– Viime vuosina kymmenissä jihadistisissa terrori-iskuissa ympäri Eurooppaa on kuollut viattomia sivullisia. Pohjoismaiden tilastoissa on ulkomaalaistaustaisten tekemät rikokset kasvaneet räjähdysmäisesti. Suomessa viime vuosina on suomalaisiin kohdistunut satoja seksuaalirikoksia ja pahoinpitelyitä sekä useita henkirikoksia ulkomaalaistaustaisten tekeminä. Media hyssyttelee ja valtiovalta vaikenee, Kansallismielisten liittouma ry:n tiedotteessa kerrotaan.

Järjestö kutsuu kansalaiset Turkuun Puutorille sunnuntaina 22.8.2021 klo 14 kunnioittamaan Turun terrori-iskun uhrien lisäksi monikulttuurisuuden uhreja kaikkialla Euroopassa.

– Samalla haluamme osoittaa, että valkoisen elämä on tärkeä, eikä väkivallan uhreja saa enää arvottaa etnisyyden perusteella.

Hiljaisen kulkueen jälkeen kukat jätetään Aurajoen virran kuljetettavaksi. Ennen kukkien laskua on muistopuhe, jonka pitää Suomen Sisun puheenjohtaja Henri Hautamäki. Asiaankuuluvasta musiikista vastaa Korkki ”Sniper” akustisesti.

Järjestäjät edellyttävät kulkueeseen ja kukkien laskuun osallistujilta hyvää ja kunnioittavaa käyttäytymistä ja siistiä pukeutumista. Tilaisuus on päihteetön. Osallistujien tulisi tuoda mukanaan omat kukkaset.

Lisätietoa ja tarkennuksia tapahtumasta löytyy Facebookista.