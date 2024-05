Perkeleen Harmoninen Podcast Osa 60. – Pitäiskö joskus puhua oikeistakin ongelmista?

Perkeleen Harmonisen Podcastin, tuorein jakso on julkaistu.

Perta kertoo jakson sisällöstä seuraavasti: ”Me täällä kylmässä pohjolassa käytetään aika helvetisti aikaa murehtimalla ja mussuttamalla sellaisista asioista, mitkä on joko sellaisia mitkä ei meitä kosketa, ei meille kuulu, mihin me ei pystytä täällä vaikuttamaan tai sitten asioihin mitkä vaan on ihan täyttä saatanan satuilua…”

