Perussuomalaiset: Duunarit lomautettuina ja pienyrittäjät kärsivät, mutta hallitus jakaa miljonääreille rahaa

Perussuomalaiset hiillosti tänään hallitusta suullisella kyselytunnilla muun muassa Business Finlandin myöntämien suurten yritystukien oikeudenmukaisuudesta.

Perussuomalaiset syytti hallitusta verovarojen kuppaamisen mahdollistamisesta sekä siitä, ettei toisaalta heikoimmassa asemassa olevia yrityksiä ole autettu tarpeeksi.

– Hallitus jakoi tukirahoja miljoonia euroja Business Finlandin kautta ja käytettäväksi kehityshankkeisiin. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että rahoista suuri osa päätyi erilaisille konsulttiyrityksille ja muille sellaisille tahoille, joiden liiketoiminta ei ole välttämättä kärsinyt koronavirusepidemian takia, perussuomalaisten kansanedustaja Veijo Niemi totesi.

Niemi kysyi elinkeinoministeri Mika Lintilältä (kesk.), miksi tuet päätettiin jakaa Business Finlandin kautta ja mistä johtuu, että tuen saamisen edellytykseksi ei asetettu liiketoiminnan konkreettista heikentymistä koronavirusepidemian seurauksena.

Lintilä vastasi, että Business Finlandia ja ELY-keskuksia käytettiin rahoituskanavina, koska ne olivat jo olemassa.

Kaikkien aikojen oikeistolaisin tai huonoin hallitus?

– Sananlaskun mukaan se ei ole tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Sadantuhannen euron arvoisia lahjoituksia veronmaksajien rahaa on pyydetty ja joku on ne maksanut ennennäkemättömällä kevytmielisyydellä, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio syytti.

Tavio huomautti, ettei hallitus kuitenkaan ota vastuuta sen enempää kuin virkamiehetkään.

– Duunarit ovat lomautettuina ja pienyrittäjät kärsivät asiakaskadosta. Mitä tekee hallitus? Jakaa miljonääreille lisää rahaa! Kertokaa, onko tämä hallitus kaikkien aikojen oikeistolaisin vai yksinkertaisesti näin huono? Tavio ihmetteli.

Ministeri Lintilä puolustautui, ettei hallitus ei ole myöntänyt kenellekään rahaa vaan Business Finland tai ELY-keskus.

Onko Suomi kleptokratia?

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan on elämän tosiasia, että aina, kun jaossa on heikosti valvottua julkista rahaa, niin jonossa on käsi pitkällä myös häikäilemättömiä tyyppejä.

– Tämä on nähty niin yritystuissa kuin suojavarustehankinnoissa – ja myös eilen julki tulleessa turvapaikkahuijauksessa.

– Kyse ei ole kuitenkaan vain rahasta ja sen riittävyydestä vaan siitä, onko Suomi kansalaisten silmissä kleptokratia, jossa röyhkeimmät kuppaavat julkista rahaa taskuihinsa, Halla-aho painotti.