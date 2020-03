Perussuomalaiset kansalaisuuslaista: ”Somali saa helpommin kansalaisuuden kuin suomalainen Ahvenanmaalta kotipaikkaoikeuden”

”Nykyään Suomen passeja jaetaan kuin liukuhihnalta.”

Perussuomalaiset esitteli tänään eduskunnassa lakialoitteensa, jossa esitetään, että Suomen kansalaisuuden saamisen asumisaikavaatimus nostetaan nykyisestä viidestä vuodesta kymmeneen vuoteen.

– Nykyään Suomen passeja jaetaan kuin liukuhihnalta. Suomen kansalaisuuden ei pidä olla etukäteislahja maahanmuuttajalle, jolla yritetään kannustaa kotoutumiseen. Kansalaisuuden tulee olla osoitus jo toteutuneesta ja todistettavasta sopeutuneisuudesta, Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio huomautti.

Poikkeuslait kumottava

Perussuomalaisten lakialoitteessa kumottaisiin myös poikkeus, jossa kansainvälistä suojelua saava henkilö voi hakea kansalaisuutta jo neljän asumisvuoden jälkeen.

– Näin ollen somali saa nykyään Suomen kansalaisuuden nopeammin kuin Suomen kansalainen saa Ahvenanmaalta kotipaikkaoikeuden, Tavio hämmästeli.

Vetovoimatekijä haittamaahanmuutolle

Tavion mukaan Suomen nykyinen löysä kansalaisuudenmyöntämispolitiikka on turvapaikanhakijoille vetovoimatekijä. Hän huomautti, että turvapaikan tai kansalaisuuden saaneille on tyypillistä jopa lomailla lähtömaassaan, joka turvapaikkaa haettaessa oli väitetysti liian vaarallinen.

– Uusi siirtolaiskriisi on tuloillaan ja tähän on varauduttava lainsäädännön parannuksilla. On huolestuttavaa, että istuva hallitus ei ole ryhtynyt vaadittaviin toimiin. Päinvastoin näyttää siltä, että hallitus on toteuttamassa haitallisia toimenpiteitä. Esimerkiksi turvapaikanhakijoille aiotaan antaa laajemmin oikeusapua valtion varoista, Tavio totesi.

Kotoutuminen surkeaa, oli kansalainen tai ei

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan ei ole mitään näyttöä siitä, että liberaali kansalaisuuspolitiikka sitoisi ihmisen suomalaiseen yhteiskuntaan ja edistäisi kotoutumista. Halla-aho totesi, että OECD-maiden ulkopuolelta tulleiden ihmisten integraatio on surkealla tasolla kansalaisuudesta tai sen puutteesta riippumatta.

– Ihminen ei arvosta sellaista, jonka eteen ei joudu ponnistelemaan. Suomeen pääseminen ei ole ihmisoikeus vaan etuoikeus. Saman pitäisi päteä suomalaiseksi tulemiseen.

Lojaliteetti Suomea kohtaan kyseenalainen

Halla-aho huomautti, että kansalaisuus antaa äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden valtiollisissa vaaleissa. Siksikin on hänen mielestään tärkeää, että kansalaisina on vain ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet Suomeen, sen kansaan ja niiden etuun.

– On hyvin outoa, jos esimerkiksi Suomen maahanmuuttopolitiikasta on päättämässä ihmisiä, joiden lojaliteetit ovat muualla ja joiden päällimmäinen intressi on saada Suomeen mahdollisimman paljon heimoveljiään tai uskonveljiään.

Nykyinen laki mahdollistaa maahanmuuton ongelmien piilottelun

Halla-aho epäilee, että mahdollisuus lakaista maahanmuuton ongelmia maton alle on keskeinen syy siihen, että tietyissä piireissä nopeasta kansalaistamisesta halutaan pitää kiinni.

– Joka vuosi noin tuhat irakilaista ja somalia muuttuu tilastoissa suomalaisiksi. Heidän aiheuttamansa kustannukset julkiselle taloudelle muuttuvat yleisiksi kustannuksiksi. Heidän tekemänsä rikokset muuttuvat suomalaisiksi rikoksiksi, Halla-aho perusteli.