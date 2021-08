Perussuomalaiset: Suomen velkaantuminen vain jatkuu vihervasemmistolaisen rahankäytön seurauksena

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio toteaa, että valtiovarainministeriön pohjaesitys vuoden 2022 budjetiksi jatkaa vihervasemmistolaista löysää rahankäyttöä ja leväperäistä suhtautumista velkaantumiseen.

– Työllisyystoimet ovat tekemättä ja valmistelu levällään. Vasemmistolaiseen tapaan julkisen talouden paisuminen esitetään työllisyystoimena. Samalla työn ja yrittämisen kannustimiin ei tule parannuksia, kansanedustaja Ville Tavio ihmettelee.

Velanotto kasvaa eikä säästöjä näy

Tavio huomauttaa, että valtiovarainministeriön talousarvioesitys on 6,7 miljardia alijäämäinen eikä säästöistä ollut tiedotustilaisuudessa puhettakaan. Lisäksi hän epäilee, että vuoden mittaan alijäämä eli velanotto tulee kasvamaan.

– Ei tämä tähän jää. Viime vuonna velka kasvoi vielä lähes neljä miljardia siitä, mitä talousarviossa oli esitetty. Eiköhän nytkin käy niin, että hallitus kasvattaa velkaa vuoden mittaan, Tavio epäilee.

– Kaikki tarvittavat säästö- ja työllisyystoimet jäävät seuraavan hallituksen harteille.

Verotusta alas säästämällä turhuuksista

Perussuomalaiset on vaatinut asumisen ja liikkumisen kustannusten alentamista muun muassa veroja alentamalla. Tämä lisäisi työn kannustavuutta eli työllisyyttä. Lisäksi perussuomalaiset on ehdottanut leikkauksia puoluetukiin, erityisavustajien määriin, maahanmuuttoon ja kehitysapuun.

– Nämä toimen kasvattaisivat ostovoimaa ja työllisyyttä. Lisäksi ne korjaisivat tuntuvasti budjettivajetta, jos esimerkiksi kehitysapua maksettaisiin vain ylijäämästä.

– Sen sijaan hallitus on jälleen esimerkiksi kiristämässä ilmastopolitiikkaa, joka tullee tarkoittamaan duunarille ja yrittäjälle maksumiehen asemaa, Tavio arvioi.

Maahanmuuttopolitiikka Ruotsin tiellä

Hallituksen suuri tavoite on ulkomaisen työvoiman lisääminen. Perussuomalaiset huomauttaa, että EU:n sisällä on jo työvoiman vapaa liikkuvuus, joten Suomi on osa kymmenien miljoonien ihmisten vapaata työssäkäyntialuetta. Lisäksi pelkästään Suomessa on satoja tuhansia työttömänä.

– Suomen ei pidä houkutella sellaista työvoimaa, jota löytyy täältäkin. Maahanmuuton tulee olla nettovaikutuksiltaan taloudelle positiivista. Näin ollen EU:n ulkopuolelta tuleville työntekijöille pitäisi laittaa palkkaminimi, etteivät he jää yhteiskunnan elätettäviksi.

– Työn halpuuttamisesta on karmeita kokemuksia Ruotsista, jossa saatavuusharkinta poistettiin. Ruotsin tielle ei pidä lähteä – päinvastoin, Tavio painottaa.