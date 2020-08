Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kesäkokouksessaan: Kansallinen itsetunto on palautettava, jotta Suomi voi nousta vastustamaan Brysselin-herrojen kieroilua ja EU:n hajotuspolitiikkaa

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokous pidettiin tänään Turun Linnassa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio linjasi avauspuheessaan, että perussuomalaiset ajavat kansallista heräämistä Suomeen viitaten kansallisfilosofi J.V. Snellmanin työhön.

– Jotta Suomi voi nousta vastustamaan Brysselin-herrojen kieroilua ja EU:n hajotuspolitiikkaa, Suomessa tarvitaan voimakasta kansallista itsetuntoa. Me emme ole EU-kansalaisia tai monikulttuurista massaa, me olemme suomalaisia. Meillä on oma kielemme ja kulttuurimme. Me ansaitsemme myös oman valtiomme, Tavio linjasi.

Tavio totesi, että perussuomalaista eduskuntaryhmää tarvitaan eduskunnassa järjen äänenä ja tavallisen suomalaisen puolustajana. Eduskunnan syyskauden ykkösagenda tulee Tavion mukaan olemaan EU:n uusi tukipaketti, joka läpi mennessään muuttaisi koko EU:n entistä selkeämmin liittovaltioksi ja tulonsiirtounioniksi.

– Suomalainen veronmaksaja ollaan laittamassa omilla korkeilla veroillaan rahoittamaan muiden maiden matalamman verotuksen. Tämä tulee estää.

Tavio moitti, että hallitus on unohtanut suomalaisille tärkeät asiat kuten vanhustenhoidon tai koulutuksen, kun EU lähti ajamaan saksalaisten ja ranskalaisten pankkien etua.

– Vielä viime keväänä, hallituspuolueet puhuivat no-bail-out -säännön puolesta, jossa jokainen valtio vastaa omista veloistaan. Nyt kesällä ääni kellossa muuttui, kun Sanna Marin kävi häviämässä yli kuusi miljardia euroa suomalaisten veronmaksajien rahaa Brysselissä, Tavio jyrähti.

Tavio korosti, että perussuomalaisten tärkein tehtävä on alkavalla istuntokaudella ”kaataa EU:n tukipaketti ja estää käynnistynyt Sammon ryöstö”.

Tavio sivusi myös pääministeripuolue SDP:n nykytilaa. Hän totesi, että SDP ei ole enää maltillinen työväenliike, vaan siitä on tullut vihervasemmiston kärkipuolue. SDP on Sanna Marinin myötä vasemmistolaisempi kuin koskaan

– Se näkyy muun muassa viime aikojen intona jakaa yhteistä kakkua. Jonkun pitäisi vain yhteinen kakku ensin leipoa, mutta ainakin SDP on ehtinyt jo jakaa sen moneen kertaan. Vasemmisto lupaa äänestäjille kuuta taivaalta, mutta todellisuudessa käy kuten vappusataselle.

Kuoliaaksi verottaminen ja valtiontalouden tuhoaminen on lopetettava. Tavion mukaan Suomessa tarvitaan nyt aatteellista ryhtiliikettä.

– Vihervasemmistolainen moraaliposeeraus ja identiteettipolitiikka eivät saa määrittää miten Suomessa toimitaan. Meidän on puolustettava demokratiaa, sananvapautta ja oikeusvaltiota, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tavio päätti.