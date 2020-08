Perussuomalaisten kuntavaalitilaisuus täytti Oulun Rotuaarin

Tilaisuuden vetonauloina toimivat Jussi Halla-aho ja Riikka Purra, joita monet olivat saapuneet haastattelemaan ja kuulemaan.

Oulun Rotuaari täyttyi lauantaina 29. elokuuta jo hyvissä ajoin ennen Perussuomalaisten kuntavaalitilaisuuden alkamista ja päätähtien, puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-ahon ja 1. varapuheenjohtaja Riikka Purran saapumista.

Perussuomalaiset ja heidän teemansa kiinnostavat myös oululaisia. Tämän voi päätellä paikalla olleiden määrästä.

Titta Väliaho oli myös Rotuaarilla. Hän oli juuri käynyt allekirjoittamassa ilmoittautumisensa perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaaksi Oulussa.

Väliaholle ehdokkuus juuri perussuomalaisten riveissä on luonnollinen asia.

– Suurin osahan meistä on ”perussuomalaisia” töissä käyviä ihmisiä, jotka haluavat, että yhteiskunta toimii.

Väliahon kärkiteemaksi kuntavaaleissa nousee työ.

– Työllistymistä pitää edistää. Sama koskee myös työoloja.

Perussuomalaiset on aiemmin mielletty varttuneempien puolueeksi, mutta Rotuaarille kokoontuneiden silmämääräisestä ikäjakaumasta päätelleen asian tila on muuttumassa.

Alle kolmikymppiselle Santerille tärkeimmiksi teemoiksi nousevat järkevät ilmastoteot, suomalaisten etujen asettaminen etusijalle.

– Perussuomalaisilla on järkevin sisä- ja ulkopolitiikka ja kokonaisuutena ottaen tolkut toimet.

Noin kuuden vuoden ajan politiikkaa aktiivisesti seurannut Santeri uskoo, että perussuomalaiset tulevat pärjäämään kuntavaaleissa edellisiä kertoja huomattavasti paremmin.

Nuori Niina on koronapandemian vuoksi herännyt tutustumaan politiikkaan, yhteisten asioiden hoitamiseen. Hän haluaa jatkossa itsekin aktivoitua poliittisesti. Hänen mielestään perussuomalaisten arvot ja toimet ovat niitä, joita Suomi tarvitsee tällä hetkellä.

– Isänmaallisuus. Tulee synkkä olo siitä, mikä Suomen tulevaisuus on, jos esimerkiksi EU-velkapaketteihin ei pystytä puuttumaan.

Myös kolmissakymmenissä oleva Jukka on perheensä kanssa saapunut Rotuaarille. Perussuomalaiset ovat hänen mielestään oikealla asialla. Usein mediassa esitettyjä populismisyytöksiä Jukka ei allekirjoita.

– Jos perussuomalaisten esille tuomia asioita tarkastaa, nehän ovat puhtaasti faktoja.

Perussuomalaisissa esille nousee viestin loogisuus ja jatkuvuus.

– Linja pitää. Muilla puolueilla se tuntuu vaihtuvan tasaisin väliajoin.

Vaikka perussuomalaiset mielletään osittain median tarkoitushakuisuuden vuoksi yhden asian maahanmuuttokriittiseksi puolueeksi, Jukka kiistää tämän.

– Hyvin voimakkaasti esille nousevat talousasiat ja yrittäjyys. Jos aletaan lukemaan puolueohjelmaa, siellä on taloutta, siellä on yrittäjien tukemista ja monia muita oikeita asioita.

Jukka ei vielä ole tehnyt lopullista päätöstä omasta kuntavaaliehdokkuudestaan.

Anonyyminä pysyttelevä varttuneempi mieshenkilö on tullut tapaamaan Halla-ahoa ja Purraa. Hänelle Perussuomalaiset on ainoa ajateltavissa oleva puolue. Myös hänelle hallitsematon maahanmuutto on vaikea asia.

– Maahanmuutto on yksi kipukohta – luultavasti vähän kaikilla. Tänne lappaa porukkaa, joka ei tänne kuulu millään muotoa ja joka vain käyttää hyväkseen yhteiskuntaamme.

Mies toteaa, että ”muita puolueita asia ei tunnu edes kiinnostavan”.

– Ihmettelen sitä, miksi tämä kansa on näin lamaantunut.

Nykyhallituksen ollessa vallassa, mies sanoo, ”vassarien tossun alla ollaan koko Suomi”.

– Puolilaho Rinne sinne työnnettiin aluksi mukaan ja sitten pikkutyttö Marin, joka nyt on täysin ulalla kaikesta.

Vaikka vihervasemmistolaiset cityihmiset ihailevatkin pääministeriä, ”eiköhän se totuus tule esille”, mies toteaa ja viittaa tulevaan, kun Marinin hallituksen sopimat EU-vastuut lankeavat suomalaisten veronmaksajien maksettaviksi.

Tilaisuuden Rotuaarilla juonsi rutiinilla perussuomalaisten ensimmäisen kauden kansanedustaja Oulusta, Sebastian Tynkkynen.