Perustuslakivaliokunta päätti äänin 9-8: EU-elvytyspaketti vaatii eduskunnassa 2/3 enemmistön

​Perustuslakivaliokunta antoi tänään lausunnon hallituksen esityksestä EU:n 750 miljardin elvytyspaketin hyväksymisestä.

Valiokunnan mielestä järjestelyn kokonaisuutta voi pitää uutena toimintamenojen rahoitusjärjestelynä. Yleistyessään sellainen uhkaisi talousarviolle perussopimuksessa osoitettua asemaa ja johon Suomen ei voitaisi katsoa antaneen liittymissopimuksen käsittelyssä tai myöhemmin suostumustaan.

Perustuslakivaliokunnan mielestä nyt arvioitavassa kokonaisuudessa poiketaan kansallisen perustuslain kannalta merkityksellisellä tavalla vakiintuneista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310 ja 125 artiklan mukaisista unionin taloudenhoidon periaatteista.

Asiassa tehtävät merkittävät uudet tulkinnat myös muuttavat unionin keskeisiä toimintaperiaatteita tavalla, jonka voidaan ajatella asiallisesti rinnastuvan siihen, että EU:n sekundäärilainsäädäntöön sisällytetään perussopimuksissa määriteltyihin velvoitteisiin nähden merkittäviä uusia menettelyjä tai elementtejä, joita Suomi ei ole hyväksynyt perussopimusten voimaansaattamisen yhteydessä.

Kyse on siten merkittävään toimivallan siirtoon Euroopan unionille tosiasiallisesti rinnastuva järjestely, ja sitä koskeva ehdotus on eduskunnassa hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Perustuslakivaliokunta teki päätöksensä äänin 9-8.

Yhteisen eriävän mielipiteen jättivät puheenjohtaja Antti Rinne (sdp.), edustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), edustaja Bella Forsgrén (vihr.), edustaja Jukka Gustafsson (sdp.), edustaja Maria Guzenina (sdp.), edustaja Anna Kontula (vas.), edustaja Johannes Koskinen (kesk.) ja edustaja Mats Löfström (rkp.). Heidän mukaansa hyväksyntään eduskunnassa riittäisi äänienemmistö.

Jokaisen EU-maan on hyväksyttävä elvytyspaketti. Yhteinen hyväksyntä vaaditaan, jotta EU-komissio voi ottaa lainan 750 miljardin euron elpymispakettia varten.