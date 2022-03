Petoksia tehtaillaan tekaistuilla kuiteilla – tee kaupat vasta kun raha näkyy tililläsi!

Verkossa tehdään paljon petoksia. Yksi tämänhetkinen petosten tekotapa on, että ostaja huijaa myyjää esittämällä nettipankin tai pankin mobiilisovelluksen testiversion avulla tehtyä maksukuittia, joka ei ole aito. Poliisilaitoksemme alueella on tehty useita rikosilmoituksia tällaisista epäillyistä rikoksista tänä vuonna ja viime vuoden lopussa.

Rikollisessa mielessä liikkeellä oleva ostaja ottaa yhteyttä myyjään, jolla on tavaraa myynnissä verkossa osto- ja myyntipalstalla. Usein myytävänä on esimerkiksi tietokone, matkapuhelin, pelikonsoli tai koru, myynnissä voi olla myös auto. Tapahtuneissa epäillyissä rikoksissa rikoshyöty on voinut olla useita tuhansia euroja.

Ostaja sopii kaupanteon kasvotusten myyjän kanssa ja näyttää matkapuhelimestaan tekaistua maksukuittia tai tapahtumaa maksusta, ja saa sen jälkeen myytävän tavaran itselleen. Joissakin tapauksissa maksukuitti on lähetetty myyjälle viestillä tai sähköpostilla. Välineenä on ollut joidenkin pankkien mobiilisovelluksen testi- tai esittelyversiot. Jotkut pankit ovat poistaneet testiversioitaan, mutta niitä on edelleen käytetty ns. offline-tilassa tekaistujen maksukuittien luomiseen.

Oikea toimintamalli

-Kun teet kauppoja ja tarkastat ostajan esittämää kuittia, tarkasta, että suoritus on tosiasiassa tullut tilillesi. Luovuta tavara vasta sitten, kun summa näkyy tililläsi. Jos tämä ei ole mahdollista, pyydä kauppahinta käteisellä. Jos annat tavarasi vain sinulle esitetyn kuitin perusteella, siinä on riskinä, että kuitti voi olla tekaistu, rikoskomisario Antti Turpeinen muistuttaa.