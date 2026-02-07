Pienituloiset turvautuvat lääkeluottoon ennätysmäärin – “Kysyntä huipussaan vuoden alussa”

Kelan mukaan lääkeluottojen kysyntä on alkuvuonna voimakkaassa kasvussa, mutta yli 60 prosenttia hakemuksista hylätään myöntöehtojen vuoksi.

Lääkeluoton käyttö on kasvanut selvästi alkuvuonna 2026. Tammikuun kolmen ensimmäisen viikon aikana lääkeluoton saajien osuus nousi yli 40 prosenttiin kaikista asiakkaista, joille luotto on myönnetty kokeilun käynnistymisen jälkeen lokakuussa 2025.

Kokeilu alkoi 27.10.2025, ja loka–joulukuussa luotto myönnettiin 171 asiakkaalle. Tammikuussa suunta muuttui jyrkästi: kolmen ensimmäisen viikon aikana luotto myönnettiin jo 119 asiakkaalle. Yhteensä lääkeluottoa on myönnetty 268 asiakkaalle.

Samalla Kela kertoo käsitelleensä suuren määrän hakemuksia, joita ei ole voitu hyväksyä. Kokeilun aikana hakemuksista on hylätty 60,7 prosenttia. Yleisin syy hylkäykselle on se, että hakija ei täytä myöntöehtoja — esimerkiksi tulorajat ylittyvät tai lääkkeiden vuosiomavastuu ei täyty.

“Kysyntä on suurimmillaan vuoden alussa”

Kelassa arvioidaan, että kolmen vuoden kokeilun aikana lääkeluottoa tulee saamaan noin 5 000 asiakasta, keskimäärin 139 asiakasta kuukaudessa.

– “Saajamäärien kehitys on ollut ennakoidun mukaista. Suurella osalla asiakkaista, joilla lääkkeiden vuosiomavastuu täyttyy yhdellä ostokerralla tai yhden kuukauden aikana, luoton tarve painottuu alkuvuoteen. Tästä syystä kysyntä on tyypillisesti suurimmillaan vuoden alussa,” juristi Petri Hassel kertoo tiedotteessa.

Lääkeluotto helpottaa suuria lääkekuluja

Lääkeluotto on tarkoitettu pienituloisille asiakkaille, joilla lääkkeiden vuosiomavastuu täyttyy kerralla tai yhden kalenterikuukauden aikana, eikä toimeentulotukea voi saada. Kohderyhmään kuuluvat muun muassa pienituloiset eläkeläiset, pitkäaikaissairaat ja työttömät. Luotto voi auttaa myös äkillisissä sairastumistilanteissa, joissa lääkekulut syntyvät nopeasti.

Hakijoiden taustoja analysoidaan tarkemmin kokeilun edetessä osana tutkimus- ja arviointityötä.

Lääkeluoton määrä lähes kiinteä

Lääkeluoton euromäärä perustuu lääkekustannusten vuosiomavastuuseen, josta vähennetään mahdollisesti jo kertynyt omavastuu. Omavastuuta voi olla kertynyt enintään 70 euroa, jotta luotto voidaan myöntää. Vuonna 2026 myönnettävät summat ovat 566,12–636,12 euroa.

Kokeilun tavoitteena on helpottaa lääkkeiden hankintaa tilanteissa, joissa kustannukset voisivat estää lääkehoidon toteutumisen. Lääkeluoton avulla asiakas voi maksaa vuosiomavastuun korottomasti erissä vuoden aikana.

Lue lisää aiheesta: