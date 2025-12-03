Pimeän taksin kuljettaja raiskasi asiakkaansa Helsingissä

Helsingin hovioikeus on tuominnut pimeän taksin kuskina toimineen Amer Ahmad Diwan Al-Edharin kahden vuoden ja viiden kuukauden vankeuteen kahdesta seksuaalirikoksesta.

Mies selitti raiskauksen uhrista löytyneen dna-näytteen kuuluvan kuolleelle veljelleen

Mies otti naisen ajamansa auton kyytiin Helsingin keskustassa aamuyöllä toukokuussa 2018.

Nainen kertoi oikeudelle olleensa juhlimassa yökerhossa ystäviensä kanssa. Nainen otti Mannerheimintieltä pimeän taksin, jossa ei näkynyt taksitunnuksia.

Kuski ajoi ensin odotetusti kohti itää, mutta kääntyi Suvilahden kohdalla äkisti väärään suuntaan, kohti Itäväylää. Nainen kertoi huomauttaneensa tästä virheestä, mutta kuski ei kääntynyt takaisin, vaan ajoi rampista ulos työmaalle tai muulle aukealle, jossa oli työmaakontteja.

Aukealla kuski lukitsi auton ovet ja raiskasi naisen.

Raiskauksen jälkeen hän ajoi lähelle naisen antamaa osoitetta ja jätti tämän sinne. Kotiin päästyään nainen kertoi tapahtuneesta avovaimolleen, joka soitti hätäkeskukseen. Nainen vietiin tutkimuksiin Seri-keskukseen.

Mies väitti oikeudessa, ettei ollut syypää raiskaukseen, vaikka raiskauksen uhrista otetussa laboratorionäytteissä näkyi miehen dna:ta ja hänen puhelimensa paikantui samaan paikkaan uhrin puhelimen kanssa.

Tuomitun mukaan hän oli ollut tapahtuma-aikaan Tukholmassa, jonne oli matkustanut soittamaan erilaisissa juhlissa. Todisteeksi hän esitti hääjuhlissa myöhemmin tapahtumapäivänä kuvatun videon.

Puhelimen paikannusta hän selitti sillä, että oli jättänyt sim-korttinsa langolleen, jotta tämä voisi vastata viranomaisilta ja lasten koululta tuleviin puheluihin miehen suomea osaamattoman vaimon puolesta.

Tuomittu myös kiisti ajaneensa taksia. Oman kertomuksensa mukaan hän tapasi uhrin yökerhossa ennen matkaansa ja harrasti tämän kanssa seksiä suostumuksellisesti.

Tuomittu valitti käräjäoikeuden tuomiosta Helsingin hovioikeuteen perustellen raiskauksen dna-näytteen olevan peräisin kuolleelta veljeltään.

Al-Edhar teki toisesta uhristaan rikosilmoituksen

Toinen rikos tapahtui heinäkuussa 2021. Tuomittu oli ajamassa Yango-taksia ja kävi asiakkaansa kimppuun.

Nainen oli noussut kyytiin Tokoinrannasta mennäkseen kotiin Vantaalle jo iltaseitsemältä, koska helle sai huonovointiseksi.

Nainen istui auton etupenkille ja pyysi kuskilta mahdollisuutta ladata puhelintaan ja soittaa samalla musiikkia.

Ajon aikana tuomittu alkoi ehdotella naiselle epäasiallisesti. Nainen kertoi oikeudelle huomauttaneensa olevansa asiakkaana ja että keskustelu oli hänestä epämukava.

Sitten tuomittu alkoi kosketella naista. Perillä tuomittu jatkoi koskettelua ja yritti muun muassa repiä naisen vaatteita pois. Nainen poistui autosta ja teki asiasta rikosilmoituksen.

Tuomittu kiisti myös tämän teon, ja kertoi naisen poistuneen autosta kyydin lopuksi vieden samalla tuomitun taksikortin. Tuomittu oli tehnyt naisesta rikosilmoituksen kuultuaan naisen kertoneen ahdistelusta kuskin työnantajalle.

Hovioikeus piti tuomion voimassa

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1984 syntyneen Amer Ahmad Diwan Al-Edharin molemmista teoista, raiskauksesta ja pakottamisesta seksuaaliseen tekoon yhteensä kahden vuoden ja viiden kuukauden vankeuteen.

Lisäksi oikeus velvoitti tuomitun maksamaan korvauksia uhreille yhteensä 9 900 euroa ja oikeudenkäyntikuluja 4 200 euroa.

Seksuaaliseen tekoon pakottamisen osalta tuomittu kertoi valituksessa naisen solvanneen häntä ja jättäneen matkansa maksamatta.

Helsingin hovioikeus ei uskonut tuomitun väitteitä ja piti käräjäoikeuden tuomion voimassa. Oikeus määräsi miehen maksamaan yhteensä 3 700 euroa oikeudenkäyntikuluja.

Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat