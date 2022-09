Pirkanmaalla useita tulipaloja epäillään tahallaan sytytetyiksi

Poliisilla on tällä hetkellä tutkittavana 12 erillistä palopaikkaa, joita epäillään tahallaan sytytetyiksi.

Pirkanmaan alueella pelastuslaitosta sekä poliisia ovat työllistäneet elo-syyskuussa tulipalot, joita on ollut edellisiin vuosiin verrattuna poikkeuksellisen paljon. Poliisilla on tällä hetkellä tutkittavana 12 erillistä palopaikkaa, joita epäillään tahallaan sytytetyiksi. Kyseiset palopaikat ovat olleet niin sanotusti autiotaloja. Toisin sanoen palon kohteena on useimmassa tapauksissa ollut asumaton kiinteistö, joka ei ole ollut aktiivisessa käytössä.

Poliisilla sekä pelastuslaitoksella on lainmukainen velvollisuus suorittaa palontutkintaa. Nyt mainituissa 12 erillisessä palopaikassa on selkeästi viitteitä siitä, että palot ovat sytytetty tahallisesti, jolloin tutkintavastuu asiassa on poliisilla. Poliisi tutkii tapauksia törkeinä vahingontekoina ja vahingontekoina.

Pelkästään viimeisen viikonlopun aikana Sisä-Suomen poliisilaitokselle on kirjattu neljä erillistä rikosilmoitusta paloista, kaksi Tampereella ja kaksi Kangasalalla. Kyseisissä tapahtumapaikoissa sytytetty rakennus on ollut niin sanottu autiotalo tai tyhjillään oleva liikekiinteistö.

Poliisi pyytää havaintotietoja kaikista vähänkään epäilyttävistä kulkijoista tai autoista seuraaviin tulipaloihin liittyen:

8.8. Tampere, Keskisenkatu

9.8. Akaa Viiala, Turuntie

10.8. Lempäälä, Kahilasaari

14.8. Lempäälä, Ruskontie

20.8. Kangasala, Saarenmaantie

24.8. Punkalaidun, Koosanmaantie

24.8. Tampere, Matinlahdentie

26.8. Urjala, Hanhisuontie

10.9. Tampere, Kokinmäenkatu

11.9. Tampere, Hippoksenkatu

12.9. Kangasala, Aurtie

12.9. Kangasala, Saarenmaantie

Kerro poliisille tietosi sähköpostilla vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi otsikolla tulipalot. Vaihtoehtoisesti voit jättää ääniviestin numeroon 0800 90022.

