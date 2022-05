Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi seitsemän maahanmuuttajaa vankeuteen kehitysvammaisen raiskaamisesta

Raiskaukset ajoittuvat vuosiin 2018 – 2020. Uhri on kehitysvammaisuutensa vuoksi lapsen tasolla. Ulkomaalaisten miesten teot olivat tulleet ilmi perhepiirissä, kun uhri oli alkanut psyykkisesti oireilla.

Mohammed Ali Mohammed Mohammed (1995) tuomittiin kahden vuoden vankeusrangaistukseen ja korvaamaan uhrille 2500 euroa korkoineen. Mohammed on tuomittu aiemmin Pirkanmaan käräjäoikeudessa 2017 törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Valtion varoista maksetaan Mohammedin puolustajalle yhteensä 2762,20 euroa, mikä jää valtion vahingoksi.

Samir Jasin Kadir (1985) tuomittiin kahden vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen ja 3000 euron korvauksiin. Kadir on syyllistynyt tekoon ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajalla, johon hänet on määrätty 12.10.2017. Kuuden kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus on tuomittu laittomasta uhkauksesta eli henkilöön kohdistuneesta rikoksesta. Valtion varoista maksetaan Kadirin puolustajalle yhteensä 3698,92 euroa, mikä jää valtion vahingoksi.

Sami Al-Mosawi (1966) tuomittiin kahden vuoden vankeusrangaistukseen ja 2500 euron korvauksiin. Al-Mosawi on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa 6.2.2015 kahdesta pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Syyksiluettujen rikosten tekoajat ovat olleet 20.9.2012 ja 6.3.2014. Valtion varoista maksetaan Al-Mosawin puolustajalle yhteensä 2808,60 euroa, mistä määrästä Al-Mosawi velvoitetaan korvaamaan takaisin valtiolle 561,72 euroa.

Lamin Njie (1969) tuomittiin vuoden ja kymmenen kuukauden vankeuteen sekä 2500 euron korvauksiin. Valtion varoista maksetaan Lamin Njien puolustajalle yhteensä 2693,90 euroa, mistä Njie velvoitetaan korvaamaan takaisin valtiolle 538,78 euroa.

Alaa Abdulridha Kamil Al-Saadi (1993) tuomittiin kahden vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen sekä 3000 euron korvauksiin. Valtion varoista maksetaan Al-Saadin puolustajalle yhteensä 5090,20 euroa, mistä Al-Saadi velvoitetaan suorittamaan takaisin valtiolle 2517,20 euroa. Al-Saadi raiskasi uhrin kolme kertaa.

Hussein Jasim Mohamed Al-Naseri (1993) tuomittiin yhden vuoden ja kymmenen kuukauden vankeuteen sekä 2500 euron korvauksiin. Valtion varoista maksetaan Al-Naserin puolustajalle yhteensä 2873,70 euroa, mistä Al-Naseri velvoitetaan korvaamaan takaisin valtiolle 2089,40 euroa. Al-Naseri on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa 6.9.2019 pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Syyksiluetun rikoksen tekoaika on ollut 29.7.2018.

Mustapha Kallal (1978) tuomittiin kymmenen kuukauden vankeusrangaistukseen sekä 2500 euron korvauksiin. Rangaistusta alentavana on otettu huomioon Turun hovioikeuden ratkaisu 155630, 23.12.2021. Aiemmin Kallal on tuomittu raiskauksesta 2 vuoden ja 2 kuukauden vankeusrangaistukseen Pirkanmaan käräjäoikeudessa 27.10.2020.

Lähde: Pirkanmaan käräjäoikeus

Asiasta uutisoi ensin Partisaani