Pohjanmaalla epäillään törkeää eläinsuojelurikosta – lampaita tapettiin islamilaisen sharia-lain mukaisesti ilman tainnutusta

Eläinsuojeluviranomaisen tarkastuksella havaittujen epäkohtien takia on käynnistynyt esitutkinta, jossa Pohjanmaalla asuvan keski-ikäisen miehen epäillään syyllistyneen törkeään eläinsuojelurikokseen. Rikosepäilyssä on kyse laittomasti tehdyistä islamilaisen sharia-lain mukaisista halal-teurastuksista.

Miehen epäillään teurastaneen lampaita siten, että kuolemaan johtava verenlasku on tehty elävälle eläimelle leikkaamalla kurkku auki ilman tainnutusta. Tämän tyyppinen lopettamistapa on eläimelle raakaa ja julmaa ja aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä ja tuskaa.

Esitutkinta käynnistyi yli puoli vuotta sitten ja kestää vielä kuukausia. Pääepäilty on esitutkinnan aikana ollut vangittuna ja neljä muuta epäiltyä on ollut kiinniotettuna tai pidätettynä. Avunannosta törkeään eläinsuojelurikokseen epäillään lisäksi lähes kymmentä lammastilan pitäjää. Heidän epäillään mahdollistaneen laittoman teurastuksen mm. myymällä pääepäillylle lampaita ja antamalla tilat lainvastaiseen teurastamiseen. Teurastuksia on tehty muuallakin kuin lammastiloilla.

Esitutkinta kohdistuu vuosien 2016–2020 aikana teurastettuun yli 1300 lampaaseen ja niiden teurastustapaan. Laittomasti teurastetun lihan epäillään tulleen myydyksi pääasiassa yksityisille käyttäjille ympäri Suomea, lähinnä länsirannikon alueelle. Lampaan lihan käsittelyprosessin osalta epäillään myös terveysrikosta ja eläintaudin leviämisvaaran aiheuttamista sekä eläintunnistamisjärjestelmästä annetun lain rikkomisia. Teurasjätteiden hävittämisen osalta epäillään ympäristön turmelemista.

Ruokaviraston lammasrekisterin mukaan lampaat on merkitty pääasiassa myydyiksi elävinä henkilölle, jolla ei ole enää vuosikausiin ollut lampaita ja joka ei rekisterin mukaan ole enää eläintenpitäjä. Pääepäilty on käyttänyt kyseisen tilan tilatunnusta lampaiden ostamiseen.

Laillinen eläimen teurastaminen omaan käyttöön edellyttää, että eläin tainnutetaan ja että teurastus tapahtuu kotitilalla eläintenpitopaikassa. Pääepäillyllä ei ole eläintenpitopaikkaa.

Pohjanmaan poliisilaitos on asettanut epäiltyjen omaisuutta väliaikaiseen takavarikkoon.

Lähteet Poliisi, Yle