Pohjois-Karjalassa törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäilty mies otettiin kiinni Israelista ja luovutettiin Suomeen

Poliisi on tutkinut tammikuusta 2021 alkaen epäiltyä törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä Pohjois-Karjalassa. Epäilty rikos on tapahtunut vuosien 2020-2021 välisenä aikana.

Asianomistajana tapauksessa on nainen, joka on rikoksen tekohetkellä ollut 15-vuotias. Rikoksesta epäiltynä on tällä hetkellä 27-vuotias Israelissa asuva Sergei Usatov.

Usatov luovutettiin Suomeen 17.8.2023 ja vangittiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden päätöksellä 18.8.2023. Itä-Suomen poliisilaitos jatkaa asian esitutkintaa yhdessä Keskusrikospoliisin Itä-Suomen yksikön kanssa. Syytteennoston määräpäivä epäillystä rikoksesta on 26.1.2024.

Epäilty rikos tehtiin internetin välityksellä. Yhteydenpitoon asianomistajan ja epäillyn välillä käytettiin erilaisia viestisovelluksia. Asianomistaja ja epäilty ovat olleet eri maissa rikosten tapahtuma-aikaan.

Kiinniotetulla epäillään olevan yli 500 uhria

Poliisi pääsi Usatovin jäljille omien tutkimustensa kautta ja onnistui jäljittämään miehen Israeliin. Hänen henkilöllisyytensä saatiin tunnistettua yhteistoiminnassa Israelin poliisin kanssa. Mies vangittiin poissa olevana Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa 22.6.2021.

Israelin poliisi otti Usatovin kiinni 16.1.2023 Suomeen luovuttamista varten ja teki kiinnioton yhteydessä kotietsinnän hänen asuntoonsa. Asunnosta takavarikoitiin materiaalia, jonka perusteella on syytä epäillä, että Usatov on hyväksikäyttänyt yli 500 uhria internetin välityksellä.

Tämän hetkisen esitutkinnan perusteella nyt asianomistajana oleva nainen on epäillyn ainoa suomalainen uhri. Israelin poliisi suorittaa oman rikostutkintansa Usatovin muista epäillyistä rikoksista.