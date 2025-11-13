Pohjoismaat rakentavat yhteisoperaatioihin kykeneviä ilmavoimia – yli 200 uuden sukupolven hävittäjää luvassa

Ensimmäistä kertaa mukana myös kaikkien Pohjoismaiden puolustusvoimien komentajat – strateginen suunnittelu ja yhteinen tahtotila nostavat alueellisen turvallisuuden uudelle tasolle.

Pohjoismaiden puolustusministerit kokoontuivat tänään 12. marraskuuta Helsingissä puolustusministeri Antti Häkkäsen isännöimään kokoukseen, jossa vahvistettiin yhteistä tahtotilaa kehittää alueen puolustuskykyä. Kokouksen keskiössä oli ilmavoimien yhteistoimintakyvyn rakentaminen, sotilaallisen liikkuvuuden kehittäminen sekä puolustusmateriaalin tuotannon vahvistaminen.

Yhteinen ilmavoimakapasiteetti rauhan ja kriisin varalle

Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Pohjolaan rakennetaan yhteisoperaatioihin kykeneviä ilmavoimia, jotka palvelevat sekä rauhan että poikkeusolojen tarpeita.

”Tavoitteen saavuttamisessa on edistytty hyvin. Pohjoismailla tulee olemaan yli 200 uuden sukupolven hävittäjää ensi vuosikymmenen alussa. Työtä kuitenkin riittää, jotta mahdollistamme valtion rajat ylittävän yhteisen ja yhtenäisen toiminnan kaikissa tilanteissa. Yhteistyötä syvennetään entisestään, jotta voidaan saavuttaa yhteinen suorituskyky suunnitella ja toteuttaa ilmaoperaatioita Pohjoismaissa. Tämä on merkittävää Naton pohjoisen alueen pelotteen ja puolustuksen vahvistamisen kannalta”, kertoo puolustusministeri Häkkänen.

Sotilaallinen liikkuvuus korostuu turvallisuustilanteessa

Ministeri Häkkänen painotti myös sotilaallisen liikkuvuuden kehittämisen tärkeyttä nykyisessä turvallisuustilanteessa.

”Sotilaallisen liikkuvuuden osalta jatkamme hyvin alkanutta ja tehokasta yhteistyötä sotilaallisen liikkuvuuden kehittämiseksi. On erittäin tärkeää kehittää sotilaallista liikkuvuutta tässä turvallisuustilanteessa myös Pohjoismaiden kesken”, toteaa Häkkänen.

Yhteistyö on tiivistynyt erityisesti marraskuusta 2024 lähtien, jolloin Pohjoismaat allekirjoittivat aiesopimuksen harmonisoitujen liikennekäytävien muodostamiseksi.

”Työ on alkanut hyvin ja sitä jatketaan kiireellisesti”, sanoo puolustusministeri.

Ammustuotantoa vahvistetaan – huoltovarmuus keskiössä

Kokouksessa tehtiin päätös jatkaa ammustuotannon teollisen kapasiteetin vahvistamista. Tämä linjaus tukee pohjoismaisen huoltovarmuuden kehittämistä ja varautumista mahdollisiin kriisitilanteisiin.

Komentajat mukana strategisessa suunnittelussa

Kokous oli historiallinen myös siksi, että ensimmäistä kertaa siihen osallistuivat kaikkien Pohjoismaiden puolustusvoimien komentajat. Tämä tukee entisestään alueen strategista ja sotilaallista suunnittelua, ja osoittaa Pohjoismaiden yhteisen sitoutumisen alueellisen turvallisuuden vahvistamiseen.

