Pohjoismaiset puolustusministerit keskustelivat Nord Stream -vuodoista ja Euroopan turvallisuustilanteesta

Puolustusministeriö 30.9.2022

Tiedote

Pohjoismaiset puolustusministerit kokoontuivat 30.9.2022 puolustusministeri Antti Kaikkosen aloitteesta virtuaaliseen konsultaatioon Nord Stream -maakaasuputkien vuodoista ja Euroopan turvallisuustilanteesta. Keskustelu käytiin Nordefcon salatulla kuva- ja ääniyhteydellä.

Ministerit antoivat konsultaation yhteydessä yhteisen lausunnon (alla englanniksi):

”We, the Nordic Ministers of Defence are deeply concerned about the damage to the Nord Stream pipelines in international waters in the Baltic Sea. All information currently available points to a deliberate act of sabotage close to the national borders of Denmark and Sweden. It cannot be ruled out that this is a reckless attack on Europe’s energy infrastructure and an attempt to destabilise the already tense security situation. The leaks from the pipelines are causing risks to civilian sea-traffic and substantial environmental damage.

Finland, Iceland and Norway stand ready to support Denmark and Sweden by any means possible in the investigation of the incident. We are in close contact with each other regarding the incident and the overall security situation in the Baltic Sea region and beyond.

Furthermore, the Nordic countries are determined in our support to Ukraine. We will not recognise the results of the illegal referenda or annexations.”

(Toimituksen lisäämä suomennos lausunnosta): ”Me Pohjoismaiden puolustusministerit olemme syvästi huolissamme Nord Stream -putkilinjojen vahingoittumisesta Itämeren kansainvälisillä vesillä. Kaikki tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, että kyseessä on tarkoituksellinen sabotaasi lähellä Tanskan ja Ruotsin valtionrajoja. Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että kyseessä on holtiton hyökkäys Euroopan energiainfrastruktuuria vastaan ja yritys horjuttaa jo ennestään kireää turvallisuustilannetta. Putkistojen vuodot aiheuttavat riskejä siviilimerenkululle ja huomattavia ympäristövahinkoja.

Suomi, Islanti ja Norja ovat valmiita tukemaan Tanskaa ja Ruotsia kaikin mahdollisin keinoin tapauksen tutkinnassa. Olemme tiiviissä yhteydessä toisiimme tapauksen ja yleisen turvallisuustilanteen osalta Itämeren alueella ja sen ulkopuolella.”

Lisäksi Pohjoismaat tukevat määrätietoisesti Ukrainaa. Emme tunnusta laittomien kansanäänestysten tuloksia tai liittämisiä.

Lisätietoja kokouksesta antavat erityisasiantuntija Anton Staffans, puh. 0295 140 053 ja viestintäpäällikkö Kristian Vakkuri, puh. 0295 140 123.

