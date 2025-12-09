Poikkeuksellinen tapaus poliisilta syyttäjälle – viidakkoveitsin aseistautunut joukko vapautti alaikäisen nuoren sijoitusyksiköstä Haminassa

Kaakkois- Suomen poliisilaitos on saanut valmiiksi useita rikosnimikkeitä sisältävän esitutkinnan, joka on toimitettu tänään Itä-Suomen syyttäjävirastolle syyteharkintaa varten. Rikokset liittyvät syyskuussa tapahtuneeseen nuoren väkivaltaiseen vapauttamiseen haminalaisesta alaikäisten sijoitusyksiköstä.

Esitutkinnassa olleet rikosnimikkeet ovat törkeä vapaudenriisto, virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, pakottaminen, törkeä kotirauhan rikkominen, vahingonteko ja kaksi pahoinpitelyä. Rikoksista epäiltyjä on yhteensä kuusi (6) henkilöä.

Tapahtumat sijoittuvat syyskuun 14. päivään 2025. Hätäkeskuksesta poliisille tulleen ilmoituksen mukaan Haminassa sijaitsevaan alaikäisten nuorten sijoitusyksikköön oli tunkeutunut sisälle ulkopuolisia henkilöitä, jotka olivat väkivaltaa käyttäen ja vakavalla väkivallalla uhaten hakeneet mukaansa yksikköön sijoitetun alaikäisen nuoren.

Kolme tunkeutujista pääsi sisälle lukittuun sijoitusyksikköön yksikön henkilökuntaa pahoinpitelemällä ja uhkaamalla heitä noin 60-80cm pitkillä ns. machete-veitsillä. Sijoitusyksikön henkilökunta ja asukkaat pakotettiin väkivallalla uhaten yhteen huoneeseen, minkä jälkeen epäillyt vapauttivat alaikäisen henkilön toisesta lukitusta huoneesta.

– Vapautettu nuori ja sijoitusyksiköön tunkeutuneet nuoret miehet ovat tuttuja keskenään ja valtaosalla heistä on ollut yhteistä rikollista menneisyyttä keskenään, vahvistaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Kostiainen.

Hänen mukaansa vapautettu nuori mies oli tietoinen vapautussuunnitelmista ja piti etukäteen yhteyttä häntä noutamaan tulossa olevaan porukkaan. Näin ollen poliisi katsoo miesten toimineen yhdessä tuumin ja kaikkia epäillään osallisuudesta tähän kyseiseen rikosasiaan.

Epäillyt kiinni Espoosta

Poliisi ei tavoittanut rikollisjoukkoa verekseltään Haminasta, vaan he onnistuivat pakenemaan paikalta pääkaupunkiseudulle, mistä he olivat liikkeelle alun perin lähteneetkin.

Poliisi selvitti epäiltyjen tekijöiden henkilöllisyyden pian teon jälkeen. Neljä heistä otettiin kiinni Espoossa 17. syyskuuta. Kaksi muuta otettiin kiinni myöhemmin pääkaupunkiseudulla. Yhtä henkilöä lukuun ottamatta kiinniotetut vangittiin todennäköisin syin epäiltynä rikoksiin. Epäillyt ovat esitutkinnan aikana vapautuneet tutkintavankeudesta.

Poikkeuksellinen tapaus Suomessa

Poliisi on esitutkinnassa saanut selvitettyä tapahtumat varsin kattavasti syyteharkintaa varten.

– Esitutkinnan perusteella voidaan sanoa, että kyse on yhtenäisestä joukosta, joka on toteuttanut ennakkoon suunnitellun, vakavan rikoksen yksikön henkilökuntaa, asukkaita sekä sosiaaliviranomaisen päätöksentekoa kohtaan.

Tapaus on poikkeuksellinen poliisinkin näkökulmasta. Tutkinnanjohtaja Kostiaisen mukaan vastaavaa tekoa, jossa ennalta suunnitellusti ja vahvasti aseistettuna isketään isommalla porukalla nuorten sijoituspaikkaan, ei ole ainakaan Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella aiemmin ollut.

– Tapauksessa on huolestuttavia viitteitä siitä, että väkivallan käyttäminen on normalisoitumassa omien asioiden edistämisen keinona etenkin rikollista elämäntapaa viettävien tai sitä ihannoivien nuorten piireissä, Kostiainen kiteyttää.