Pojat joutuvat yhä useammin kiristyksen kohteeksi verkossa

Lasten ja nuorten kiristäminen seksuaalisen materiaalin avulla on lisääntynyt. Ilmiössä on kyse toiminnasta, jossa lasta kiristetään verkon välityksellä hänen aiemmin lähettämällään ja itse kuvaamallaan seksuaalissävytteisellä materiaalilla.

Useimmiten kiristäminen alkaa normaalista verkkokeskustelusta, jossa usein nuorina naisina esiintyvät rikolliset alkavat pyytää uhrilta valokuvia tai videoita itsestään. Materiaalin saamisen jälkeen rikolliset uhkaavat jakaa materiaalia eteenpäin sosiaalisessa mediassa ja he pyrkivät kiristämällä saamaan lapselta rahaa tai muuta taloudellista hyötyä.

Poliisin tietoon tulleiden tapausten määrä on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Esimerkiksi vuonna 2019-2021 välisenä aikana tapauksia tuli poliisin tietoon yhteensä yhdeksän, nyt kuluvana vuonna, eli tammi-syyskuussa 2025, poliisi on kirjannut tapauksia jo 101 kappaletta. Viime vuonna tapauksia tuli poliisin tietoon 73, vuonna 2023 77 ja vuonna 2022 30 kappaletta.

Pääasiassa kaikki lapsiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden tekomuodot kohdistuvat enemmän tyttöihin kuin poikiin, mutta lapsiin kohdistuva taloudellista hyötyä tavoitteleva seksuaalinen kiristäminen muodostaa tähän poikkeuksen. Suomessa poliisin tietoon tulleiden tapausten uhreista 94 prosenttia on poikia. Yleisimmin uhrit ovat olleet iältään yli 13-vuotiaita. Yli 80 prosentissa tapauksista uhrit ovat olleet iältään 14–17 ikävuoden välillä.

Poliisin tietoon tulleissa tapauksissa tekijä on lähestynyt uhria yleisimmillä lasten ja nuorten käyttämillä sosiaalisen median alustoilla.

– Kiristämisen taustalla ovat usein ammattirikolliset ja toiminta on järjestäytynyttä. Suurimmassa osassa tapauksista tekijä toimii todennäköisesti ulkomailla. Tämä on linjassa kansainvälisten viranomaisten havaintojen kanssa, kertoo rikoskomisario Jyri Hiltunen Keskusrikospoliisista.

Rikosepäilyistä tulee aina ilmoittaa poliisille

Yleisimmät summat, joita kiristäjät ovat lapsilta ja nuorilta yrittäneet saada, vaihtelevat joidenkin satojen ja tuhansien eurojen välillä. Usein maksua on pyydetty lahjakorttien muodossa. Vain viidenneksessä poliisin tietoon tulleissa tapauksissa kiristyksen uhri oli maksanut tekijälle.

On oletettavaa, että suuressa osassa niistä tapauksista, joissa kiristäjille on maksettu, ilmoitus poliisille on jätetty tekemättä. Maksaminen ei kuitenkaan ole tae siitä, että kiristäminen lopetetaan. Poliisi kehottaa kiristyksen uhriksi joutuneita olemaan maksamatta tekijälle.

– Mikäli tekijä on maksun saamisen jälkeen lopettanut kiristämisen, ei uhri ole enää välttämättä kokenut asiasta ilmoittamista tarpeellisena. Lisäksi kiristetyksi tuleminen ja tekijälle maksaminen lisäävät todennäköisesti entisestään lapsen kokemaa häpeää seksuaalirikoksen uhriksi joutumisesta, mikä puolestaan nostaa kynnystä ilmoittaa tapahtuneesta esimerkiksi viranomaisille, Hiltunen kertoo.

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat erityisen haitallisia ja arkaluonteisia rikoksia, joiden ilmoittamatta jättäminen on usein yhteydessä niiden herättämään häpeään ja epävarmuuteen. Vaikka rikos saattaisi vaikuttaa aluksi vähäpätöiseltä, se voi olla osa laajempaa rikoskokonaisuutta, jossa tekijöillä on useita uhreja.

Tämän vuoksi on tärkeää tehdä ilmoitus poliisille riippumatta tapauksen ilmeisestä vakavuudesta. Ilmoittaminen voi estää uusia rikoksia ja keskeyttää jo käynnissä olevat rikolliset toimet.

Jos epäilet itse joutuneesi tai jonkun muun joutuneen seksuaalirikoksen uhriksi, ole rohkeasti yhteydessä poliisiin. Voit tehdä asiasta rikosilmoituksen tai kertoa tapahtuneesta poliisin Nettivinkki-palvelun kautta.